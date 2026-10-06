Cristiano Ronaldo pose une condition choc pour revenir en sélection du Portugal

Il semble que la crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise ne soit pas encore terminée, mais qu'elle s'oriente plutôt vers un nouveau chapitre susceptible de mettre en jeu l'avenir du capitaine de l'équipe nationale. Après les déclarations de Jorge Jesus, qui laissaient la porte ouverte à un retour de la star portugaise, des rapports de presse ont révélé une condition claire qui pourrait empêcher ce dernier de porter à nouveau le maillot de la sélection.

À la suite de la victoire face à la Norvège (2-1), Jesus a déclaré : « Tout est ouvert. C'est à Cristiano de décider lui-même de son sort, cela ne dépend pas de moi. Il y a eu un malentendu, et à mon avis il est facile à résoudre. Je ne suis pas triste, c'est sa décision. »

Mais selon le journaliste Rui Santos, de la chaîne « CNN Portugal », les déclarations de l'entraîneur n'ont pas été bien accueillies par Ronaldo, qui en éprouve une grande déception.

Santos a précisé que Ronaldo a informé ses proches, d'après ce qu'a rapporté le site français « Foot Mercato », qu'il « ne reviendra pas en sélection portugaise tant que Jorge Jesus restera à la tête du staff technique ».

Le différend remonte, selon la même source, à la conviction de Ronaldo que les déclarations de Jesus n'étaient pas anodines, notamment au regard de ce que le joueur perçoit comme une contradiction dans la position de l'entraîneur ; en effet, Jesus a exprimé son souhait de voir Ronaldo revenir pour participer à la Ligue des nations, mais il a affirmé dans le même temps qu'il n'était pas tenu de présenter des excuses, et qu'il était le seul décideur dans le choix de la liste de la sélection.

Ainsi, le retour de Ronaldo en sélection portugaise semble désormais directement lié à l'avenir de Jesus, laissant la crise ouverte à plusieurs possibilités, dans l'attente de ce que révéleront les prochains jours.







