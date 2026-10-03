Cristiano Ronaldo a de nouveau ravivé les tensions autour de la sélection portugaise. L’attaquant de 41 ans a quitté plus tôt cette semaine le rassemblement du Portugal après un clash avec le sélectionneur Jorge Jesus et a désormais laissé un like remarqué sur Instagram.

Dans une vidéo de Sport TV, une chaîne brésilienne, on voit Felipe Melo prendre la défense de Ronaldo. Il y indique se ranger entièrement du côté de la vedette et s’en prend en outre à ses coéquipiers ainsi qu’au sélectionneur Jorge Jesus.

« Il y a une grande différence entre la manière dont les Portugais traitent Cristiano Ronaldo et celle dont les Argentins traitent Lionel Messi », commence Melo dans son plaidoyer. Il fait notamment référence au match d’adieu organisé pour Messi avec la sélection argentine.

« Mais je vois aussi plus de respect de la part des adversaires quand ils jouent contre Ronaldo que de la part de ses propres coéquipiers. Vous avez vu ce joueur de Naples (Højlund, NDLR) qui a marqué hier ? Il s’est mis dans une colère noire et a même poussé Jorge Jesus. »

« Je vois plus de respect de sa part que de la part de ses propres coéquipiers en sélection. Là-bas, personne n’arrive ne serait-ce qu’à sa cheville, personne n’est même dans la même catégorie que Cristiano », affirme Melo avec fermeté. « On ne peut pas simplement laisser partir le meilleur joueur de l’histoire. »

« C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et le meilleur du Portugal. C’est impossible. Pour être très clair : entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, je suis absolument du côté de Cristiano. Mais si demain on me prouve qu’il a manqué de respect, que tout était planifié et convenu, et qu’il est parti de lui-même, alors je serai le premier à reconnaître que j’avais tort », conclut-il.

Ronaldo semble être d’accord avec les propos de Melo, puisque le Portugais a visiblement laissé un like sur la publication Instagram.