Cristiano Ronaldo humilie le Portugal !

Alors que la Fédération portugaise de football pensait avoir réussi à contenir la crise liée à Cristiano Ronaldo, les derniers développements ont ouvert la voie à un nouveau chapitre de tensions, après que la sanction allégée infligée au capitaine de la sélection a suscité une vague de moqueries et de critiques. Beaucoup craignent désormais que les tentatives visant à amadouer la star chevronnée ne se transforment en une crise plus grave, qui pourrait se solder par son refus de revenir dans les rangs de la sélection.

Âgé de 41 ans, Ronaldo a déclenché une vive polémique après son départ du rassemblement de la sélection portugaise le 30 septembre, soit un jour avant la confrontation face au Danemark en Ligue des nations. Et si les hommes de l'entraîneur Jorge Jesus ont su surmonter l'absence de leur capitaine et s'imposer sur le score de 4-2, les répercussions de son départ ont dépassé les limites du rectangle vert, notamment après les déclarations virulentes du joueur à l'encontre de son entraîneur, ce qui a placé la Fédération portugaise dans une situation extrêmement délicate.

La commission de discipline de la Fédération portugaise de football a annoncé sa décision concernant l'infraction reprochée à Ronaldo, après l'avoir reconnu coupable d'une faute disciplinaire commise de manière intentionnelle, conformément à l'article 160, premier alinéa, du règlement en vigueur. La commission a décidé de suspendre le capitaine de la sélection pour une durée de 30 jours, assortie d'une amende de 255 euros, une sanction qui a suscité un large étonnement en raison de sa clémence au regard de l'ampleur de la crise liée à son départ du rassemblement de la sélection.

Selon ce qu'a rapporté la presse portugaise, le décompte de la durée de la suspension à partir de la date des faits, le 30 septembre, signifie qu'il ne reste à Ronaldo qu'une dizaine de jours de sanction environ, ce qui pourrait lui permettre de revenir en sélection lors du prochain rassemblement de novembre, en vue des rencontres face au Danemark le 14 novembre et au pays de Galles le 17 du même mois.

Le paradoxe ne s'est pas limité à la durée de la suspension, mais s'est étendu à l'amende, qui a semblé symbolique au regard de la fortune engrangée par la star portugaise avec Al-Nassr. Selon des estimations évoquant des revenus d'environ 200 millions d'euros par an pour Ronaldo, la somme de 255 euros ne représente qu'une part infime de ses revenus, ce qui a conduit les observateurs à railler la sanction, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur de la gravité de l'acte reproché au capitaine de la sélection.

Selon le quotidien portugais O Jogo, la commission de discipline a pris en compte plusieurs éléments en faveur du joueur, parmi lesquels ses importantes contributions au football et la reconnaissance de ses accomplissements sportifs, ainsi que l'absence de tout antécédent disciplinaire auprès de la Fédération lors de la saison en cours et des trois saisons précédentes. Mais ces justifications n'ont pas réussi à contenir les critiques ; elles ont au contraire ouvert la voie à des interrogations sur le sérieux de la sanction, et sur le fait de savoir si la Fédération avait préféré protéger sa relation avec sa star la plus en vue plutôt que d'imposer des mesures plus fermes.

Colère au Portugal : Ronaldo dans le viseur des critiques

La sanction n'est pas passée inaperçue dans les milieux sportifs, l'ancien international portugais Luís Figueiredo ayant vivement critiqué la décision, estimant qu'elle n'avait pas l'effet dissuasif requis et qu'elle n'envoyait pas le bon message au reste des joueurs.

Figueiredo a déclaré, dans des propos rapportés par le site français Foot Mercato : « Qui n'est pas surpris ? Je ne trouve pas d'autre qualificatif que ridicule. Nous nous attendions à une sanction dissuasive afin que cette erreur ne se reproduise pas, surtout lorsqu'il s'agit du capitaine de la sélection. Et je ne pense pas que cela serve l'intérêt du reste des joueurs. C'est une mesure dérisoire, qui n'a aucun sens. »

De son côté, le quotidien allemand Bild a mis en lumière la faiblesse de la sanction, soulignant que les mesures disciplinaires s'étaient conclues par une décision extrêmement clémente à l'égard de la star portugaise, un développement qui renforce l'impression que le joueur est sorti de la crise avec le moins de dommages possible.

Entre critiques nationales et moqueries venues de l'étranger, la Fédération portugaise s'est retrouvée dans une position embarrassante, après que la sanction censée tourner la page de la crise s'est transformée en un nouveau sujet de polémique, tandis que la relation entre Ronaldo et les responsables de la sélection continue de soulever de nombreux points d'interrogation.

Ronaldo refuse de communiquer : la Fédération redoute le pire

Bien que la sanction allégée puisse ouvrir la voie à un retour de Ronaldo en sélection en novembre, l'aspect le plus complexe de la crise concerne la position du joueur lui-même, alors que des rapports font état d'un recul de son envie de revenir et d'une absence de confiance entre lui et les responsables de la Fédération.

Dans ce contexte, Rui Santos, animateur sur la chaîne CNN Portugal, a révélé des développements inquiétants sur l'avenir du capitaine de la sélection, affirmant que le joueur pourrait préférer s'éloigner de la sélection plutôt que de revenir dans les conditions actuelles.

Santos a déclaré : « Cristiano Ronaldo préfère ne pas être convoqué en sélection. Il ne reviendra assurément pas en équipe nationale, car il ne se sent redevable envers personne. » Il a ajouté que Ronaldo estime avoir été maltraité, qu'il reste convaincu de ne pas avoir obtenu toute la vérité et d'avoir été trahi.

Le journaliste portugais a indiqué que Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, tente de communiquer avec Ronaldo de manière quasi quotidienne, à travers des messages visant à ouvrir le dialogue et à le convaincre de la possibilité de régler le différend.

Mais ces tentatives, selon Santos, n'ont pas encore donné le résultat escompté, alors que Ronaldo a perdu confiance en les responsables de la Fédération et n'est pas convaincu de l'utilité d'engager un dialogue avec eux.

Ainsi, la Fédération portugaise se retrouve face à une équation complexe : malgré l'allègement de la sanction et l'intensification des tentatives de contact avec son capitaine historique, le retour de Ronaldo n'est plus garanti, et la crise disciplinaire pourrait se transformer en un différend plus profond menaçant sa relation avec la sélection.

Entre une sanction qui a suscité la moquerie et des tentatives continues de restaurer la confiance, la question la plus importante demeure : Ronaldo décidera-t-il de revenir en équipe du Portugal, ou choisira-t-il l'escalade et laissera-t-il la Fédération affronter les répercussions d'une crise dont les chapitres ne sont pas encore clos ?