Cristiano Ronaldo : c'est moi qui ai choisi Jesus pour diriger le Portugal

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection du Portugal, a révélé qu'il avait participé au choix de Jorge Jesus pour diriger l'équipe, tout en soulignant qu'il avait l'intention de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2026, avant de changer d'avis à la demande du président de la fédération.

Ronaldo s'est retrouvé au cœur d'une grande crise avec Jesus, après que le Portugais est resté sur le banc des remplaçants durant tout le match face à la Norvège, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

Après des déclarations incendiaires dans lesquelles Jesus avait affirmé être « le seul maître de la décision, du premier au dernier mot, quant à la composition de l'équipe », Ronaldo a surpris tout le monde en quittant le rassemblement de l'équipe 24 heures avant le match contre le Danemark, lors de la troisième journée.

Ronaldo a déclaré, dans un communiqué publié ce mardi par le journal espagnol « As » : « Après la Coupe du monde 2026, j'avais préparé un message au peuple portugais, que je conserve encore, contenant les mots que je souhaite lui adresser le jour où je quitterai définitivement notre sélection. »

Il a ajouté : « À l'issue du tournoi, et plus précisément lors du vol retour depuis les États-Unis, le président de la fédération portugaise m'a demandé et insisté pour que je reconsidère ma décision de mettre un terme à ma carrière internationale, car la fédération souhaite que je continue. »

Le Portugais a poursuivi ses déclarations en affirmant : « Juste après, il m'a demandé mon avis au sujet du nom de l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale, qu'il étudiait aux côtés d'autres noms qu'il ne m'a pas dévoilés. J'ai répondu au président de la fédération que, de mon point de vue, je pensais que ce serait la bonne décision. »

Ronaldo a conclu ses propos à ce sujet en déclarant : « C'est pourquoi, le jour où ils ont présenté l'actuel sélectionneur, j'ai ressenti une véritable joie face à ce choix. C'était la bonne décision, comme le prouvent les résultats. »

Jesus a pris en charge l'équipe du Portugal avec un contrat jusqu'en 2030, en juillet dernier, en remplacement de Roberto Martínez, limogé après l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde.