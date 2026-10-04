Cristiano Ronaldo atterrit à Riyad

Le Portugais Cristiano Ronaldo est de retour en Arabie saoudite, après être arrivé à Riyad dimanche dernier, avant le début de la rencontre entre son pays et la Norvège en Ligue des nations européenne, afin d'entamer sa préparation pour un retour sur les terrains sous le maillot d'Al-Nassr.

L'attaquant portugais, âgé de 41 ans, devrait reprendre l'entraînement avec Al-Nassr dans les prochains jours, en vue de la prochaine rencontre face à Al-Diriyah, dirigée par son compatriote portugais Bruno Lage, et prévue vendredi dans le cadre du championnat saoudien.

Le retour de Ronaldo à Riyad est intervenu après la fin de sa participation avec la sélection portugaise, qui a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations européenne, le joueur tournant ainsi la page de la trêve internationale pour se préparer à reprendre son parcours avec Al-Nassr.

Georgina Rodriguez avait partagé sur ses comptes de réseaux sociaux des photos prises à bord de l'avion, ainsi que des clichés du moment de leur arrivée à l'aéroport de Riyad, signe du retour de Ronaldo en Arabie saoudite en vue de la prochaine étape avec son équipe.