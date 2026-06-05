Cristiano Ronaldo a réagi avec éloquence sur Instagram à une confession surprenante concernant Messi

Kevin-Prince Boateng a créé l’événement sur les réseaux sociaux en reconnaissant, sans détour, qu’il n’avait pas répondu avec franchise lors de sa présentation au FC Barcelone, en janvier 2019. Interrogé à l’époque sur le meilleur joueur du monde, l’ancien milieu de terrain avait en effet ménagé ses effets, une séquence vidéo qui a récemment resurgi et fait le buzz, provoquant même une réaction de Cristiano Ronaldo.

Arrivé en janvier 2019 en provenance de l’AC Milan sous forme de prêt, Boateng n’a guère pesé sportivement, mais il a tout de même évolué aux côtés de Lionel Messi.

Avant son arrivée, Boateng n’avait jamais caché son admiration pour Ronaldo, ni son penchant pour le Real Madrid, l’ennemi intime du club catalan.

Confronté à la question de savoir qui, selon lui, était le meilleur joueur du monde, il a mis de côté son avis personnel pour choisir la réponse la plus adaptée à son nouvel employeur.

« On m’a demandé qui était le meilleur joueur du monde et j’ai dit Messi. J’ai menti », a-t-il reconnu. « D’ordinaire, je dis toujours la vérité, mais c’était l’un des plus gros mensonges de ma vie. Je voulais porter le maillot du Barça. »

Alors que ces images sont à nouveau massivement partagées sur les réseaux sociaux, une réaction de Ronaldo a émergé : sur Instagram, la superstar portugaise a commenté l’histoire de Boateng avec quatre emojis « rire-pleurer ».

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