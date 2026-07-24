Le Portugais Cristiano Ronaldo a tracé une feuille de route claire pour garantir la poursuite du projet d'Al-Nassr, avec pour maître mot le contrôle total du dossier des transferts.

Des rapports de presse ont révélé que Cristiano Ronaldo tente d'imposer ses conditions à la direction d'« Al-Alami », lesquelles débutent par l'octroi au staff sportif dirigé par le duo Simo et Simedo d'une indépendance totale et de pleins pouvoirs sur le dossier des recrutements, à l'écart de toute ingérence administrative susceptible d'entraver la construction de l'équipe pour la saison prochaine.

Une indépendance totale pour Simo et Simedo

Le capitaine de la sélection portugaise a insisté sur l'absence de toute intervention administrative dans le travail de Simo, le directeur sportif, et de Simedo, le directeur exécutif, l'idée reposant sur la garantie d'une indépendance totale dans le choix des joueurs et la construction d'une équipe capable de rivaliser sur les plans national et continental.

Cette exigence est liée à la stratégie du mercato estival, Ronaldo souhaitant que toutes les décisions relatives à l'arrivée et au départ des joueurs soient prises selon des critères techniques clairs, à l'écart de tout obstacle interne, afin de préserver les ambitions du club pour la saison prochaine.

Al-Nassr passe à l'action pour recruter Bruno Fernandes

Dans le même contexte, une proposition forte a émergé au sein de la direction d'Al-Nassr : entamer un contact officiel avec Bruno Fernandes afin de connaître ses exigences financières, une première étape en vue de possibles négociations pour recruter le milieu de terrain de Manchester United.

Cristiano déploie des efforts intenses pour convaincre son compatriote du projet du championnat saoudien, dans une tentative de profiter de l'enlisement des négociations pour la prolongation de son contrat avec Manchester United et de l'attirer durant l'actuelle période de transferts estivale.

En cas de réussite de l'opération, Al-Nassr cherchera à renforcer ses options offensives et à ajouter une dimension créative dans la construction du jeu aux côtés de Ronaldo.