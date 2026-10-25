Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a réalisé un exploit historique avec le club merengue, après avoir inscrit les deux buts de son équipe dans les filets du Barça, ce dimanche, lors du Clasico disputé au stade « Camp Nou », à l'occasion de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Mbappé a ouvert le score du Clasico en marquant le premier but du Real Madrid à la 41e minute, sur un coup du sort, après que le ballon de Gerard Martín a heurté son pied avant de finir au fond des filets de la formation catalane.

À la 88e minute, Mbappé a réussi à ajouter le deuxième but des Merengue, à l'issue d'une attaque rapide au cours de laquelle le remplaçant Eduardo Camavinga a percé la surface de réparation du Barça avant de transmettre le ballon à Mbappé, qui l'a glissé sans difficulté dans le but vide.

Mbappé atteint ainsi la barre des 100 buts avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, en 116 matches disputés depuis son arrivée chez les Merengue à l'été 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, selon le journal «Marca ».

Le quotidien espagnol a ajouté : « Pour replacer cet exploit dans une comparaison avec un autre buteur d'exception, on constate que Cristiano Ronaldo a atteint son centième but après avoir disputé 105 matches ».

Il a précisé que le Portugais avait atteint ce chiffre le 2 novembre, et ce lors de sa troisième saison avec les Merengue, ce qui correspond également au cas de Kylian.