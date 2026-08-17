Crise précoce avant le coup d'envoi du championnat égyptien

Le journaliste Ahmed Chobeir a mis en garde contre l'éventualité d'une crise au stade international du Caire au coup d'envoi de la Premier League égyptienne, en raison de l'augmentation du nombre de clubs disputant leurs matchs sur cette pelouse durant la nouvelle saison 2026-2027.

Au cours de son émission radiophonique sur On Sport FM, Chobeir a précisé que le plan initial se limitait à faire disputer au stade du Caire uniquement les matchs d'Al Ahly, du Zamalek et de Zed, avant que la Banque Al Ahly et Modern Sport ne rejoignent la liste des clubs accueillant leurs rencontres sur cette pelouse, ce qui accroît le taux d'utilisation et la pression exercée sur le terrain.

Il a indiqué que la société chargée de la préparation du stade a demandé que les matchs des premières journées n'y soient pas organisés, et a réclamé un délai supplémentaire avant son ouverture aux clubs début septembre, en particulier à l'approche du rassemblement de l'équipe d'Égypte et compte tenu du besoin du staff technique de s'entraîner sur le terrain principal.

Chobeir a également évoqué l'existence d'arriérés financiers non réglés de la part de certains clubs, estimant que le maintien de la situation actuelle pourrait conduire à des décisions surprises, parmi lesquelles le déplacement ou le report de matchs en début de compétition.

Chobeir a réclamé l'intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports pour organiser l'utilisation du stade du Caire, en limitant les matchs à trois clubs seulement, tout en les obligeant à régler une partie des sommes dues à l'avance, afin d'éviter tout désordre au lancement de la saison.

Les matchs de la Ligue égyptienne débutent le 21 août courant, dans l'attente de la décision des instances concernées quant à la disponibilité du stade du Caire et à la pelouse sur laquelle se dérouleront les matchs des clubs qui doivent y évoluer.

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