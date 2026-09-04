Le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu non plus, lors de son troisième match de championnat, à décrocher sa première victoire de la saison. Au Parc des Princes, le tenant de la Ligue des champions s’est incliné à la surprise générale 1-2 face à l’AS Monaco. L’ancien de l’Ajax Stanis Idumbo a inscrit le but de la victoire à un quart d’heure de la fin.

Le PSG a commencé la rencontre avec une excellente nouvelle pour les supporters, en annonçant juste avant le coup d’envoi les prolongations de contrat de cinq joueurs et de Luis Enrique (jusqu’à mi-2031). João Neves (2031), Willian Pacho (2031), Senny Mayulu (2031), Lucas Beraldo (2031) et Fabián Ruiz (2028) sont désormais, tout comme leur entraîneur, liés plus longtemps au club parisien.

Sur le plan sportif, tout est loin d’être simple cette saison pour le PSG. Le club de la capitale a perdu la bataille pour la Supercoupe de France face au RC Lens et n’a pas non plus gagné ses premiers matches de championnat, contre le Stade Rennais (2-2) et le LOSC (2-2). Vendredi, l’équipe d’Enrique visait un rachat.

Le début de match du PSG a pourtant été prometteur, avec de grosses occasions pour Khvicha Kvaratskhelia et Desiré Doué. Ce n’est finalement pas un attaquant, mais un défenseur qui a ouvert le score. Marquinhos a repris de la tête un centre de Kvaratskhelia, avec l’aide d’un rebond : 1-0.

Le PSG, où notamment Mika Godts, Ousmane Dembélé et Ferran Torres ont commencé sur le banc, s’est retrouvé en difficulté après la pause. Six minutes après son entrée en jeu, l’ancien du PSV Jordan Teze a grandement contribué à l’égalisation en déposant parfaitement son centre sur la tête de Nazinho : 1-1.

La situation a empiré pour le PSG. À un quart d’heure de la fin, Idumbo a débordé son adversaire direct avant de surprendre le gardien Matvey Safonov au premier poteau : 1-2.

Le PSG, malgré les entrées de Ferran (63e), Godts (68e) et Dembélé (68e), n’est plus parvenu à marquer et se retrouve donc après trois matches avec le total presque irréel de deux points. En milieu de semaine, le Slovan Bratislava se déplacera en Ligue des champions. Puis, dimanche, viendra le déplacement sur la pelouse du Stade Brest.



