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La tribune présidentielle du « Riyadh Air Metropolitano » a été le théâtre d'une scène qui a tourné à la farce lors du match entre l'Atlético de Madrid et Barcelone, disputé le 8 novembre dernier.

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Un épisode de l'émission « Barça Reservat » sur Catalunya Ràdio a révélé qu'Alejandro Echevarría, ancien beau-frère du président Joan Laporta et aujourd'hui son proche conseiller, a sermonné de manière déplacée certains dirigeants qui accompagnaient l'équipe, à la mi-temps de la rencontre.

Echevarría s'en est pris à ces dirigeants en raison de l'accueil chaleureux qu'ils avaient réservé à Mateu Alemany, actuel directeur sportif de l'Atlético de Madrid.

Alemany a occupé le poste de responsable de la commission sportive du FC Barcelone pendant deux ans et demi, entre 2021 et 2023, avant de mettre brusquement fin à sa collaboration avec le club et de partir par la petite porte, faute d'avoir pu travailler en tandem avec Deco.

Le départ d'Alemany a été particulièrement fracassant, marqué par des critiques réciproques et des désaccords manifestes, qui ont atteint leur paroxysme avec la tentative avortée du Barça de recruter l'attaquant argentin Julián Álvarez l'été dernier.

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La tension est montée d'un cran dans la tribune où se trouvait la délégation catalane, au point qu'Enric Masip a dû intervenir pour apaiser les esprits et demander à Echevarría de baisser d'un ton.

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C'est finalement Joan Laporta lui-même qui a clos l'incident d'un mot sans appel : « Ça suffit ! »

Les brimades envers les dirigeants accompagnateurs ne se sont pas arrêtées là : lors du vol retour, Echevarría les a obligés à reculer de plusieurs rangées, au prétexte qu'il devait être assis juste derrière le président.

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L'émission a également révélé que ce n'est pas la première fois que des tensions éclatent entre certains dirigeants, qui se sentent largement mis à l'écart lors des déplacements de l'équipe.

Certains dirigeants se sont même vu refuser le droit de voyager avec l'équipe lors de certains déplacements, quand bien même ils payaient eux-mêmes leurs billets d'avion. Une crise qui devrait être abordée lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

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Alejandro Echevarría est depuis de longues années l'une des figures les plus influentes de l'entourage de Joan Laporta, bien qu'il n'occupe aucune fonction officielle au sein de l'organigramme du FC Barcelone. Frère de l'ex-épouse du président, Constanza Echevarría, il était déjà proche de lui lors de son premier mandat à la tête du club, entre 2003 et 2010, et il est surnommé dans les milieux catalans « le conseiller de la cour » en raison de sa grande influence sur les décisions prises en coulisses.