La tribune présidentielle du « Riyadh Air Metropolitano » a été le théâtre d'une scène qui a tourné à la farce lors du match entre l'Atlético de Madrid et Barcelone, disputé le 8 novembre dernier.
Un épisode de l'émission « Barça Reservat » sur Catalunya Ràdio a révélé qu'Alejandro Echevarría, ancien beau-frère du président Joan Laporta et aujourd'hui son proche conseiller, a sermonné de manière déplacée certains dirigeants qui accompagnaient l'équipe, à la mi-temps de la rencontre.
Echevarría s'en est pris à ces dirigeants en raison de l'accueil chaleureux qu'ils avaient réservé à Mateu Alemany, actuel directeur sportif de l'Atlético de Madrid.
Alemany a occupé le poste de responsable de la commission sportive du FC Barcelone pendant deux ans et demi, entre 2021 et 2023, avant de mettre brusquement fin à sa collaboration avec le club et de partir par la petite porte, faute d'avoir pu travailler en tandem avec Deco.
Le départ d'Alemany a été particulièrement fracassant, marqué par des critiques réciproques et des désaccords manifestes, qui ont atteint leur paroxysme avec la tentative avortée du Barça de recruter l'attaquant argentin Julián Álvarez l'été dernier.
La tension est montée d'un cran dans la tribune où se trouvait la délégation catalane, au point qu'Enric Masip a dû intervenir pour apaiser les esprits et demander à Echevarría de baisser d'un ton.
C'est finalement Joan Laporta lui-même qui a clos l'incident d'un mot sans appel : « Ça suffit ! »
Les brimades envers les dirigeants accompagnateurs ne se sont pas arrêtées là : lors du vol retour, Echevarría les a obligés à reculer de plusieurs rangées, au prétexte qu'il devait être assis juste derrière le président.
L'émission a également révélé que ce n'est pas la première fois que des tensions éclatent entre certains dirigeants, qui se sentent largement mis à l'écart lors des déplacements de l'équipe.
Certains dirigeants se sont même vu refuser le droit de voyager avec l'équipe lors de certains déplacements, quand bien même ils payaient eux-mêmes leurs billets d'avion. Une crise qui devrait être abordée lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Alejandro Echevarría est depuis de longues années l'une des figures les plus influentes de l'entourage de Joan Laporta, bien qu'il n'occupe aucune fonction officielle au sein de l'organigramme du FC Barcelone. Frère de l'ex-épouse du président, Constanza Echevarría, il était déjà proche de lui lors de son premier mandat à la tête du club, entre 2003 et 2010, et il est surnommé dans les milieux catalans « le conseiller de la cour » en raison de sa grande influence sur les décisions prises en coulisses.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom
* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso
* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs
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