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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Cri de colère après le penalty du Real : la VAR est désormais corrompue

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La polémique se poursuit au sujet du penalty obtenu par le Real Madrid lors de la rencontre face à Racing, qui s'est soldée par une victoire des Merengue sur le score de trois buts à zéro, lors de la 11e journée de Liga.

L'arbitre Munuera Montero a accordé le penalty après la chute de Kylian Mbappé, à la suite d'un léger contact avec Iván Martín, joueur du Racing.

Le journal Sport a rapporté les propos du duo d'analystes, Raúl Varela et Matías Prats, dans l'émission La Tribu, sur les ondes de Radio Marca, à propos de ce penalty.

Varela a déclaré : « Munuera Montero a inventé un penalty après la chute simulée de Mbappé. »

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Il a poursuivi : « L'arbitre a fini de signer des autographes sur le parking du stade d'El Sardinero. Tout cela se produit pour voler la vedette. »

De son côté, Matías Prats a explosé de colère face à l'arbitrage espagnol, affirmant que la technologie vidéo est désormais corrompue.

Il a expliqué : « Quelle catastrophe. L'arbitrage espagnol est le pire d'Europe. La technologie vidéo est désormais clairement corrompue. Qu'y a-t-il de plus évident que l'attribution d'un penalty erroné ? »

Il a souligné : « J'ai beaucoup aimé l'attitude de l'entraîneur de l'Athletic Bilbao lorsqu'il a reconnu que l'arbitre avait commis une erreur en faveur de son équipe. »

Il a ajouté : « Mais Mourinho reste Mourinho, et le restera jusqu'au bout. Il avait dit qu'il reconnaîtrait les choses si les arbitres prenaient une décision en sa faveur, mais il a gâché hier une belle occasion de le faire. »

Matías Prats a affirmé, au sujet du penalty accordé en faveur de Mbappé : « L'attribution de ce penalty prouve que l'arbitre est vraiment mauvais. »

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