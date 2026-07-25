La direction de Manchester City a décidé d'agir tôt pour protéger son projet sportif, désormais menacée de perdre l'une de ses plus grandes stars, en lançant une vaste campagne de renouvellement des contrats de ses joueurs les plus en vue, de crainte de voir se répéter le scénario imposé par l'Espagnol Rodri au cours des derniers mois.

Rodri est aux portes d'un transfert au Real Madrid, après avoir profité de la dernière année restante de son contrat avec Manchester City pour refuser toutes les tentatives de prolongation, préférant patienter afin de sceller son avenir avec le club madrilène, qui est déjà parvenu à un accord avec le joueur sur les clauses de son contrat, tandis que les négociations se poursuivent avec City concernant le montant de l'opération.

Il semble que ce dossier ait poussé la direction du club mancunien à changer de politique, en accélérant la prolongation des contrats des joueurs qui incarnent l'avenir de l'équipe, afin d'éviter qu'ils n'entrent dans la dernière année de leur contrat et n'offrent aux clubs concurrents l'occasion de faire pression sur eux.

Dans ce cadre, Manchester City a officiellement annoncé la prolongation du contrat du défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov pour deux saisons supplémentaires, le liant au club jusqu'à l'été 2031, un geste qui confirme l'attachement du club à l'un de ses plus prometteurs jeunes défenseurs.

La prolongation du contrat de Khusanov est intervenue quelques jours seulement après l'annonce du renouvellement du contrat de la star anglaise Phil Foden, considéré comme l'un des piliers fondamentaux du projet de City au cours des prochaines années.

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La direction du club n'entend pas s'arrêter là, puisque des rapports indiquent qu'elle travaille actuellement à finaliser les négociations pour prolonger les contrats du Belge Jérémy Doku et du Croate Josko Gvardiol, dans le cadre d'un plan global visant à sécuriser l'avenir des principales stars de l'équipe et à fermer la porte à toute tentative extérieure de les attirer.

Ces démarches confirment que Manchester City ne veut pas revivre une nouvelle crise semblable au dossier Rodri, après avoir pris conscience que reporter les négociations de prolongation pouvait offrir aux joueurs un puissant moyen de pression et placer le club dans une position de négociation plus délicate face aux grands d'Europe.