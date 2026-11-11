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Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid, a pris la défense de son ancien entraîneur Xabi Alonso, estimant que son limogeage n'était pas juste. Il a également dévoilé les coulisses amusantes de son silence de deux semaines face à un message de José Mourinho.

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Le gardien belge a salué le travail accompli par Xabi Alonso, assurant qu'il s'agit d'un excellent entraîneur, et qu'il a suivi avec admiration ce qu'il a réalisé avec le Bayer Leverkusen, avant son arrivée à la tête de Chelsea.

Dans des déclarations rapportées par le journal Marca, Courtois a déclaré qu'Alonso possède de grandes qualités d'entraîneur, exprimant sa confiance en sa réussite avec le club londonien, tout en reconnaissant que la relation entre l'entraîneur et certains joueurs du Real Madrid n'avait pas été idéale dans certaines situations.

Il a ajouté qu'Alonso entretenait de bonnes relations avec plusieurs joueurs, insistant sur le fait que son limogeage après 34 matchs officiels avec le Real Madrid n'avait pas été une décision juste.

Le gardien merengue a expliqué que l'entraîneur est souvent le premier à assumer les conséquences des résultats négatifs, même lorsque toutes les raisons du recul de l'équipe ne lui sont pas uniquement imputables.

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Le message de Mourinho que Courtois a ignoré

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Courtois a évoqué sa relation avec José Mourinho, exprimant sa joie de voir revenir l'entraîneur portugais, après avoir souhaité le revoir dans le monde des entraîneurs.

Le gardien belge a révélé une anecdote amusante survenue durant la Coupe du monde, lorsque Mourinho lui avait envoyé un message, qu'il a ignoré pendant deux semaines, sans réaliser au début que l'expéditeur était l'entraîneur portugais.

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Courtois a précisé qu'il se trouvait à bord d'un avion et n'avait pas de connexion internet, et qu'il ne connaissait pas non plus le numéro de Mourinho, avant de demander par la suite, au sein du Real Madrid, si ce numéro appartenait à son ancien entraîneur.

Mourinho est devenu plus calme

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À propos de la personnalité de Mourinho, Courtois a comparé l'entraîneur qu'il avait connu lors de leur expérience commune à Chelsea il y a environ 12 ans à sa version actuelle, estimant qu'il était devenu plus calme, plus mûr et un peu moins vif.

Mais il a souligné que la personnalité de l'entraîneur portugais et sa forte présence n'avaient pas changé, affirmant que son retour le réjouissait.

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Courtois a également parlé en termes positifs de son coéquipier Jude Bellingham, le décrivant comme une personne formidable, un bon ami et un joueur excellent, soulignant son importance pour l'équipe, aussi bien avec le ballon qu'à travers ses déplacements et ses tâches défensives.

En ce qui concerne son avenir avec la sélection belge, Courtois a expliqué qu'il avait songé à prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde, mais qu'il avait pris du plaisir à participer au tournoi et à jouer sous le maillot de son pays, et qu'il était désormais prêt à revenir si l'entraîneur le souhaitait lors des qualifications pour le Championnat d'Europe.

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Il a affirmé que sa place en sélection n'était pas garantie, et qu'il devait prouver sa légitimité en tant que gardien numéro un, précisant que son absence lors de la Ligue des nations était due à la densité du calendrier et à son besoin de repos, ainsi qu'aux blessures et à des circonstances familiales, parmi lesquelles le mariage de son père en septembre dernier.