Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Courtois dévoile le secret de la remontada du Real Madrid et adresse un message clair à Vinicius

T. Courtois
Vinicius Junior
AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
Belgique
Brésil
Grèce
Espagne

Le gardien belge a joué un rôle important dans la victoire

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Thibaut Courtois a joué un rôle décisif dans la remontée du Real Madrid face à l'AEK Athènes, après avoir sauvé son équipe grâce à trois arrêts importants durant la première période, avant d'évoquer le caractère de l'équipe et sa capacité à se battre jusqu'aux derniers instants, affirmant que la foi en la victoire fait partie intégrante de l'identité de la Maison Blanche.

Le Real Madrid a renversé son retard face à l'AEK Athènes pour s'imposer sur le fil 3-2 ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le gardien belge a livré une prestation remarquable et a été l'une des principales raisons du maintien du Real Madrid dans le match lors de ses premières phases, avant que ses coéquipiers ne parviennent à renverser le score et à décrocher une victoire importante qui maintient l'équipe dans la course pour terminer la phase de ligue de la Ligue des champions parmi les huit premiers.

Courtois a déclaré, au sujet de la difficulté de la rencontre, comme l'a rapporté le journal « Marca » : « Nous savions que ce serait un match compliqué, car l'adversaire possède une grande intensité, et l'ambiance dans le stade était formidable. Durant les 15 premières minutes, ils nous ont mis une grosse pression. »

Prochains matchs
VAL

VAL

LaLiga

07 nov. 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 nov. 2026

LEV

LEV

Il a ajouté, en évoquant la réaction du Real Madrid après avoir encaissé un nouveau but : « Nous avons essayé de marquer le deuxième but, mais nous n'y sommes pas parvenus, puis ce sont eux qui ont marqué. Malgré cela, notre réaction a été bonne et nous avons réussi à inscrire rapidement le but de l'égalisation à 2-2. »

Le gardien belge a insisté sur le fait que la capacité du Real Madrid à revenir au score reflète le caractère du club, citant ce qui s'était produit face à la Roma, en déclarant : « La foi jusqu'au bout, c'est l'ADN de ce club, c'est quelque chose de beau, exactement comme ce qui s'est passé face à la Roma. »

Courtois a abordé l'importance des trois points dans la lutte pour la qualification directe aux huitièmes de finale, expliquant que le Real Madrid cherche cette fois à terminer la phase de ligue parmi les huit premiers, après avoir échoué à le faire lors des deux premières saisons sous le nouveau format.

Il a précisé : « Ce sont des victoires extrêmement importantes. En théorie, c'est un match que l'on doit gagner, mais il est important pour rester dans la course aux huit premières places. Nous devons gagner et rester dans cette course, après n'avoir pas pu figurer parmi les huit premiers lors des deux dernières saisons. »

Le Real Madrid occupe la deuxième place du classement avec 12 points, derrière le leader, le Paris Saint-Germain, à la différence de buts.

Courtois a également adressé un message de soutien à son coéquipier brésilien Vinicius Junior, affirmant la confiance de tous les membres de l'équipe en ses capacités, malgré les difficultés que rencontrent les attaquants face aux équipes qui s'appuient sur un bloc défensif.

Il a déclaré : « Toute l'équipe lui fait confiance, et il doit continuer à essayer. L'adversaire défend bien et place deux ou trois joueurs face à lui, et ce n'est pas facile pour lui, ni pour Yan Diomande ou Kylian Mbappé. Nous avons confiance en Vinicius, et la concurrence est importante. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google