Courtois dévoile le secret de la remontada du Real Madrid et adresse un message clair à Vinicius

Thibaut Courtois a joué un rôle décisif dans la remontée du Real Madrid face à l'AEK Athènes, après avoir sauvé son équipe grâce à trois arrêts importants durant la première période, avant d'évoquer le caractère de l'équipe et sa capacité à se battre jusqu'aux derniers instants, affirmant que la foi en la victoire fait partie intégrante de l'identité de la Maison Blanche.

Le Real Madrid a renversé son retard face à l'AEK Athènes pour s'imposer sur le fil 3-2 ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le gardien belge a livré une prestation remarquable et a été l'une des principales raisons du maintien du Real Madrid dans le match lors de ses premières phases, avant que ses coéquipiers ne parviennent à renverser le score et à décrocher une victoire importante qui maintient l'équipe dans la course pour terminer la phase de ligue de la Ligue des champions parmi les huit premiers.

Courtois a déclaré, au sujet de la difficulté de la rencontre, comme l'a rapporté le journal « Marca » : « Nous savions que ce serait un match compliqué, car l'adversaire possède une grande intensité, et l'ambiance dans le stade était formidable. Durant les 15 premières minutes, ils nous ont mis une grosse pression. »

Il a ajouté, en évoquant la réaction du Real Madrid après avoir encaissé un nouveau but : « Nous avons essayé de marquer le deuxième but, mais nous n'y sommes pas parvenus, puis ce sont eux qui ont marqué. Malgré cela, notre réaction a été bonne et nous avons réussi à inscrire rapidement le but de l'égalisation à 2-2. »

Le gardien belge a insisté sur le fait que la capacité du Real Madrid à revenir au score reflète le caractère du club, citant ce qui s'était produit face à la Roma, en déclarant : « La foi jusqu'au bout, c'est l'ADN de ce club, c'est quelque chose de beau, exactement comme ce qui s'est passé face à la Roma. »

Courtois a abordé l'importance des trois points dans la lutte pour la qualification directe aux huitièmes de finale, expliquant que le Real Madrid cherche cette fois à terminer la phase de ligue parmi les huit premiers, après avoir échoué à le faire lors des deux premières saisons sous le nouveau format.

Il a précisé : « Ce sont des victoires extrêmement importantes. En théorie, c'est un match que l'on doit gagner, mais il est important pour rester dans la course aux huit premières places. Nous devons gagner et rester dans cette course, après n'avoir pas pu figurer parmi les huit premiers lors des deux dernières saisons. »

Le Real Madrid occupe la deuxième place du classement avec 12 points, derrière le leader, le Paris Saint-Germain, à la différence de buts.

Courtois a également adressé un message de soutien à son coéquipier brésilien Vinicius Junior, affirmant la confiance de tous les membres de l'équipe en ses capacités, malgré les difficultés que rencontrent les attaquants face aux équipes qui s'appuient sur un bloc défensif.

Il a déclaré : « Toute l'équipe lui fait confiance, et il doit continuer à essayer. L'adversaire défend bien et place deux ou trois joueurs face à lui, et ce n'est pas facile pour lui, ni pour Yan Diomande ou Kylian Mbappé. Nous avons confiance en Vinicius, et la concurrence est importante. »