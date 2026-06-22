Courtois crée la surprise en annonçant la prolongation de son contrat avec le Real Madrid

Le gardien belge Thibaut Courtois, star du Real Madrid, a confirmé son intention de boucler sa carrière sous le maillot madrilène d’ici quatre ou cinq ans, tout en suggérant que sa participation à la Coupe du monde en cours pourrait être sa dernière avec les Diables Rouges.

Il s’est exprimé au micro de la radio espagnole « Onda Cero » après le match nul décevant (0-0) de la Belgique face à l’Iran, qui laisse les Diables Rouges dans une position délicate dans cette Coupe du monde.

Il a déclaré : « Mon rêve est de rester au Real Madrid pendant encore quatre ou cinq ans. J’ai passé huit ans ici, et je souhaite y terminer ma carrière de footballeur. »

Âgé de 34 ans, le gardien a d’ailleurs sauvé les siens d’une défaite certaine face à l’Iran grâce à plusieurs arrêts décisifs, avant d’indiquer dans la zone mixte que cette Coupe du monde serait « probablement » sa dernière en sélection.

Il a également révélé avoir prolongé son contrat avec le Real Madrid l’an dernier dans la discrétion, confirmant son engagement envers le club madrilène jusqu’en 2029 et offrant ainsi aux dirigeants une précieuse stabilité à moyen terme sur le poste de gardien.

Arrivé au Real Madrid en 2018 en provenance de Chelsea contre un chèque de 40 millions d’euros, le gardien est souvent cité parmi les meilleurs à son poste. Il a déjà conquis quatorze trophées sous le maillot merengue et s’est imposé comme un maillon indispensable du projet de José Mourinho.