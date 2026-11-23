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Le gardien belge Thibaut Courtois s'est présenté en conférence de presse à la veille du match face au PSV Eindhoven et a adressé un message témoignant de sa pleine confiance dans la progression du Real Madrid.

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Comme l'a rapporté le quotidien Marca, Courtois s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match et a salué les progrès réalisés par l'équipe merengue au cours des dernières semaines.

Selon lui, le moment décisif a été la réaction affichée par les joueurs au retour des vestiaires face au Celta Vigo, un tournant qu'il attribue en grande partie à l'intervention de son entraîneur, José Mourinho.

« Ce qu'il a fait lors du dernier match face au Celta Vigo », a déclaré Courtois, laissant entendre que le discours de Mourinho à la mi-temps avait été un facteur essentiel dans le changement de physionomie de la rencontre.

Le gardien a expliqué que l'équipe progressait petit à petit depuis le début de la saison et que la remontada face à la Roma avait été le déclic qui lui avait permis de franchir un cap.

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« Nous ne méritions pas de perdre contre le Real Betis, et nous aurions dû davantage croire en nous face à l'Atlético Madrid », a affirmé Courtois, qui estime par ailleurs que le groupe assimile désormais mieux les idées de Mourinho.

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« La remontada à Rome nous a donné ce supplément d'élan. Ce match a été décisif dans ce changement », a-t-il ajouté.

Courtois a également salué l'évolution du technicien portugais, qu'il connaît depuis l'âge de 22 ans.

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« Je pense qu'il a gagné en expérience. On change avec les années. Peut-être qu'aujourd'hui, il prend les choses avec plus de calme. Il est serein avec l'équipe, mais quand il a besoin de parler, il le fait clairement », a-t-il expliqué.

Je veux finir ma carrière au Real Madrid

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Sur le plan personnel, le gardien belge n'a pas caché son souhait de poursuivre l'aventure avec le club merengue pendant de longues années.

« Mon objectif est de finir ma carrière ici, au Real Madrid », a-t-il assuré.

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Il a aussi évoqué la difficulté supplémentaire imposée par le nouveau format de la Ligue des champions, tout en insistant sur le fait que les ambitions de l'équipe restaient très élevées : « Notre objectif est de remporter encore plus de titres. »

Nous avons besoin du meilleur Vinicius

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Vinicius a été l'un des sujets phares de la conférence de presse. Courtois a pris la défense du joueur brésilien, alors que certaines de ses prestations sont de nouveau critiquées.

« Nous nous soutenons tous les uns les autres et nous aiderons n'importe quel joueur », a déclaré Courtois, avant de rappeler que seuls des légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avaient été capables de maintenir en permanence un niveau exceptionnel.

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« Si nous voulons jouer tous les titres, nous avons besoin de la meilleure version de Vinicius Junior », a-t-il ajouté.

Le gardien belge s'est également montré compréhensif envers les sifflets qui descendent parfois des tribunes du stade Santiago Bernabéu : « Le supporter paie beaucoup d'argent pour venir nous voir, et il est dans son droit. »

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Évoquant son rôle de gardien de but, Courtois a fait une déclaration qui a suscité des sourires dans la salle de presse.

« Il y a des fois où il ne s'agit pas d'arrêts à proprement parler. Ils me voient devant eux, je leur impose ma présence, et ils ne parviennent pas à marquer », a-t-il dit, en référence à l'influence psychologique qu'un gardien peut exercer sur les attaquants adverses.

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Le Ballon d'Or

Pour conclure, Courtois est revenu sur le Ballon d'Or, regrettant la difficulté pour les gardiens de but de prétendre à ce trophée.

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Il a rappelé que Manuel Neuer était passé tout près de le remporter et a reconnu qu'il espérait obtenir un meilleur classement en 2022, même s'il comprenait le sacre de Karim Benzema.

« Je ne sais pas quelle saison un gardien doit réaliser pour le gagner. Quand on a une équipe avec Arda, Jude, Kylian et Vinicius, comment pourraient-ils voter pour moi ? », a-t-il lancé.