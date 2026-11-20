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Julian Brandt et l’Ajax Amsterdam sont-ils engagés dans une course contre la montre avant le choc chez leur grand rival, le Feyenoord Rotterdam, lors du dernier week-end de novembre ?

Selon Lentin Goodijk, journaliste qui couvre l’Ajax pour Voetbal International, la participation de Brandt au prochain match de championnat, dimanche contre l’ADO La Haye, reste légèrement incertaine. Le meneur de jeu avait été remplacé peu avant la mi-temps lors de la victoire 1-0 contre l’AZ Alkmaar, fin octobre, en raison de problèmes musculaires .

Brandt avait ensuite manqué le match de Ligue Conférence sur le terrain du FC Midtjylland (6-1), quelques jours plus tard, ainsi que le nul 2-2 chez le FC Twente, lors de la dernière rencontre d’Eredivisie avant la récente trêve internationale. Sur le chemin du retour, l’Allemand n’a participé qu’à une partie des entraînements collectifs cette semaine. Il n’est donc pas encore certain qu’il puisse rejouer contre l’ADO La Haye.

Brandt sera-t-il ménagé par l’Ajax pour le choc chez le Feyenoord ?

Il est tout à fait possible que l’entraîneur de l’Ajax, Michel Sanchez, se passe encore de l’ancien joueur du Borussia Dortmund par précaution, à domicile contre l’avant-dernier du classement. Une semaine plus tard, l’Ajax disputera en effet l’un des matchs les plus importants de sa saison, le 29 novembre, sur le terrain de son grand rival, le Feyenoord Rotterdam. Les deux grands clubs comptent actuellement le même nombre de points, mais le Feyenoord est deuxième grâce à une meilleure différence de buts. Tous deux ne sont qu’à un point du leader, le PSV Eindhoven.

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Arrivé gratuitement du Borussia Dortmund à Amsterdam cet été, Brandt s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs clés de l’Ajax . Âgé de 30 ans et sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2029, il a déjà inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.