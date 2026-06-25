Coupe du monde : une tribune s’effondre à Dallas, provoquant une vive frayeur

Jeudi, à Dallas, une tribune du centre d’entraînement utilisé par la Suède s’est effondrée, rapportent plusieurs médias suédois. Les Scandinaves, battus 5-1 par les Pays-Bas samedi, avaient choisi ce complexe pour préparer la Coupe du monde, mais aucun joueur n’était sur place au moment de l’accident.

Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé. Toutefois, la peur a été grande au sein de la délégation suédoise, comme le montrent les images diffusées.

Pendant la Coupe du monde, la Suède s’entraîne au stade du FC Dallas, actuellement en travaux. L’incident s’est produit en pleine rénovation : une partie de la tribune latérale s’est effondrée.

Un employé du club de football américain explique que les débris « auraient dû tomber de l’autre côté ». Les Suédois sont restés sous le choc. « Les joueurs se demandaient ce qui avait bien pu se passer », raconte Stefan Pettersson, directeur sportif de la Suède et ancien attaquant de l’Ajax.

« Il fallait démolir quelque chose », poursuit-il. « Heureusement, personne n’a été blessé. Ils ont probablement fait exploser la structure et quelque chose a mal tourné. »

Cet incident n’affecte pas la préparation des Scandinaves en vue de leur dernier match décisif de la phase de groupes face au Japon, programmé dans la nuit de jeudi à vendredi, simultanément à Pays-Bas - Tunisie.