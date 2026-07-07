Coupe du monde : pour Martin Palermo, Lautaro Martinez est « le meilleur attaquant d’Europe, au vu de ses performances à l’Inter »

L'ancien attaquant de Boca Juniors et de l'Argentine, Martin Palermo, a commenté le parcours de l'équipe de Scaloni lors de la Coupe du monde. Invité sur TyC Sports, cette légende du football sud-américain a donné son avis sur Lautaro Martínez, capitaine de l'Inter, qui a joué un rôle secondaire lors de cette Coupe du monde en ne marquant qu'un seul but, contre la Jordanie.





L’ancien buteur livre son analyse : « Pour moi, Lautaro est actuellement le meilleur en Europe au vu de ce qu’il réalise à l’Inter. Un seul but ? Ce serait préoccupant si l’équipe ne marquait pas, si même Leo Messi ne trouvait pas le chemin des filets, s’il y avait un réel manque d’occasions. Scaloni doit avant tout veiller à ce que ses joueurs trouvent leur rythme, mais il est fondamental que les attaquants conservent leur capacité à conclure. »