Coupe du monde 2022 : Lizarazu dévoile ses trois favoris pour le titre

Le champion du monde 1998 considère que la France, le Brésil et l'Espagne sont les trois grands favoris de la prochaine Coupe du monde.

L'heure des dernières répétitions est désormais terminée, la Coupe du monde pointe le bout de son nez dans moins de deux mois et les candidats à la victoire finale ont effectué leur dernier rassemblement avant ce grand rendez-vous. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Bixente Lizarazu a dévoilé trois favoris pour la prochaine Coupe du monde, parmi lesquels figurent la France et il a avoué ne pas comprendre l'inquiétude aussi exacerbée autour des Bleus.

"La France, le Brésil et l'Espagne sont sur la même ligne"

"En dégager un seul, c'est compliqué. J'en mettrais trois sur la même ligne : le Brésil, la France et l'Espagne. Les dernières prestations des Bleus n'étaient pas convaincantes ? Mais elles ne l'étaient pas non plus avant la Coupe du monde 2018, donc on ne peut pas trop se focaliser là-dessus. Il y a les blessés, bien sûr. Si Pogba n'est pas là et si Kanté est sur une jambe, il faudra reconstruire au milieu, bien sûr, même si Tchouaméni a montré de très bonnes choses", a analysé Bixente Lizarazu.

"En revanche, j'ai une vraie interrogation sur le système. Je ne suis pas du tout convaincu par ce que j'ai vu. En fait, c'est très difficile de trouver le piston idéal. Pour moi, il n'existe pas. Et ce qui se fait de mieux au niveau mondial n'est pas français. Donc je ne comprends pas trop pourquoi on insiste... Mais Didier Deschamps a déjà montré qu'il pouvait changer de système en cours de phase finale. Ensuite, on a une attaque incroyable avec Benzema, Mbappé, Griezmann... Et, sur le banc, Giroud, Coman, peut-être Dembélé. On espère toujours que Mbappé pourra nous sortir de situations très compliquées", a indiqué le consultant pour TF1.

"L'Espagne méritait mieux à l'Euro"

Bixente Lizarazu s'est exprimé sur les raisons qui le poussent à désigner le Brésil et l'Espagne comme des favoris : "Le Brésil a déjà un bon triangle défensif avec la charnière Marquinhos-Thiago Silva et Alisson dans le but, deux très bons milieux défensifs, Casemiro et Fabinho, et offensivement ils ont aussi du matos avec Vinicius, Richarlison, Rodrygo, Firmino... Et puis Neymar, quand il veut... Et, en général, il est toujours très investi avec le maillot du Brésil. Il a de l'orgueil, c'est la chance de sa vie de gagner la Coupe du monde et peut-être derrière le Ballon d'Or..."

"Ensuite, l'Espagne me plaît beaucoup. Elle méritait mieux lors du dernier Euro. L'Italie, qui jouait si bien avant de les affronter (en demi-finales), avait été surclassée dans le jeu et le contrôle du ballon (mais s'était qualifiée, 1-1, 4-2 aux t.a.b.). Ils n'ont peut-être pas des individualités aussi brillantes que la France ou le Brésil mais, sur le plan technique et du jeu de passes, ils sont au-dessus de la plupart des équipes", a ajouté l'ancien latéral des Bleus.

"Il ne faut pas que CR7 devienne un fardeau"

Bixente Lizararu a fini par dévoiler les outsiders de la Coupe du monde 2022 et explique pourquoi il considère que ces équipes sont derrière ses trois favoris : "Derrière ces trois, je mettrais l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal et l'Argentine. L'Angleterre, c'est un peu un mystère pour moi. L'Allemagne était arrivée au bout du bout avec Joachim Löw et j'ai l'impression qu'ils sont dans un nouvel élan avec Flick. L'Argentine n'est pas au niveau du Brésil mais ils ont gagné la Copa América, Messi a retrouvé des jambes, il faut s'en méfier. Pour le Portugal, la gestion de Ronaldo peut se révéler complexe pour le sélectionneur : après avoir porté à bout de bras sa sélection, il ne faudrait pas que Ronaldo en devienne son fardeau".