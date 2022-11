Coupe du Monde 2022 : combien de joueurs vont être convoqués par Didier Deschamps ?

À quelques heures de la liste de l'équipe de France pour le Mondial, Didier Deschamps pourrait décider de partir avec un groupe élargi au Qatar.

Plus que quelques heures à attendre avant de connaître la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde au Qatar et défendre le titre conquis en Russie en 2018. Mais à un peu plus de 24 heures de l’échéance, bien malin sera celui qui saura deviner qui seront les heureux élus pour ce voyage tant attendu.

Une liste élargie pour l’équipe de France ?

La première question concernera le nombre de joueurs sélectionnés par le sélectionneur des Bleus. Cette année, la FIFA autorise les différentes sélectionnés à participer avec un groupe de 23 à 26 joueurs, au choix. Mais Didier Deschamps l’a déjà expliqué, il n’est pas un grand adorateur des groupes élargis, sa seule expérience lors de l’Euro 2021 (avec 26 joueurs) ne l’ayant pas convaincu et s’étant soldé par une élimination catastrophe contre la Suisse en huitième de finale.

Des blessures et retours de blessure qui laissent planer le doute

Mais alors que certains joueurs comme N’Golo Kanté et Paul Pogba sont d’ores et déjà forfaits pour le Mondial, des doutes subsistent encore sur la participation et surtout l’état de forme de certains, notamment en défense où Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez ou encore Ibrahima Konaté sont en pleine phase de reprise après des blessures plus ou moins longues.

Cette donnée pourrait alors convaincre « DD » de changer ses plans, en sélectionnant certains cadres tout en assurant ses arrières avec d’autres joueurs au même poste, dans le cas où ils ne pourraient pas être à 100% dès le début de la compétition, le 22 novembre face à l’Australie. De nombreuses questions qui doivent encore occuper l’esprit du champion du monde 1998 et 2018, et dont les réponses seront dévoilées mercredi à partir de 20 heures.