Coup violent et hémorragie sévère : une blessure effroyable pour une star du Maroc

Le match entre Cologne et Schalke 04 en deuxième division allemande a été le théâtre d'un incident effroyable durant la première période, lorsque deux joueurs de Schalke se sont violemment heurtés à la tête, ce qui a provoqué des saignements chez les deux hommes et nécessité l'intervention du staff médical, avant leur transfert à l'hôpital au cours de la rencontre, qui s'est soldée par un match nul vierge, sans le moindre but.

Selon la chaîne allemande « Sky », l'incident s'est produit à la 37e minute, lorsque Saïd El Mala, d'origine libanaise, le joueur de Cologne âgé de 20 ans, a tenté de reprendre de la tête l'un des longs ballons, le duel aérien provoquant un choc violent entre Sofiane Fouzi, d'origine marocaine, et la tête de son coéquipier Robin Gosens.

Les deux joueurs se sont effondrés sur la pelouse en saignant abondamment, tandis qu'El Mala faisait signe au staff médical de se dépêcher d'intervenir.

La rencontre a été interrompue plusieurs minutes, durant lesquelles les médecins des deux équipes ont prodigué les premiers soins nécessaires aux joueurs blessés.

Après avoir été soignés sur le terrain, Fouzi et Gosens ont quitté la pelouse pour passer des examens complémentaires, Gosens présentant des signes de déséquilibre qui ont nécessité l'aide des membres du staff médical lors de sa sortie.

Schalke a été contraint de procéder à deux changements forcés à la 43e minute, avec l'entrée de Jannik Bachmann et de Vitalie Becker à la place des joueurs blessés, qui ont reçu des soins supplémentaires dans le vestiaire avant d'être transportés à l'hôpital durant le match, d'après ce qu'a rapporté la chaîne « Sky ».

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de Schalke, Muslic, a évoqué l'impact psychologique de l'incident sur ses joueurs, déclarant sur la chaîne « DAZN » : « Cela affecte l'équipe, mais nous sommes devenus plus soudés par la suite. »

La confrontation s'est achevée sur un match nul sans but, après que l'incident a dominé les événements de la première période et pesé sur l'ensemble de la rencontre.