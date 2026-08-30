Sur les bords de la Weser, le véritable axe du marché des transferts reste un joueur polyvalent pour le secteur défensif. En parallèle, le club observe manifestement aussi le marché offensif et est ainsi tombé sur Ibrahimovic. Le polyvalent de 20 ans, dont les points forts se situent principalement sur l’aile gauche ainsi que dans l’entrejeu, est selon le rapport très estimé à l’Osterdeich.

Werder aurait d’ailleurs suivi de près l’évolution du jeune joueur lors de son prêt au 1. FC Heidenheim la saison passée. Selon Sky, un contact direct a récemment eu lieu entre les dirigeants brêmois et les responsables du Bayern, ce qui recoupe les informations de DeichStube.

Pour l’instant, cet échange avait toutefois encore le caractère d’une prise de contact sans engagement. Un transfert dépend d’une condition stricte. Un deal ne deviendra une option pour Werder que si un joueur offensif quitte d’abord l’effectif. À l’heure actuelle, peu d’éléments pointent toutefois vers un tel scénario.

Ces dernières semaines, Justin Njinmah apparaissait comme le candidat le plus probable à un départ. L’AS Monaco avait notamment manifesté son intérêt pour l’attaquant de 25 ans.

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Justin Njinmah va-t-il encore quitter le SV Werder Brême ?

À l’heure actuelle, Werder n’a reçu ni offre écrite ni demande officielle pour Njinmah. De toute façon, la direction du club ne laisserait partir l’attaquant si près de la fermeture du mercato que contre une offre se situant dans le haut de la fourchette à un chiffre en millions. Qu’une offre de cette ampleur arrive à la toute dernière minute est toutefois considéré comme peu probable.

Si ce cas de figure devait malgré tout se produire, ou si un départ imprévu d’un autre joueur offensif devait intervenir, les Brêmois veulent être prêts. C’est pour cette raison qu’une première prise de contact a eu lieu avec le Bayern au sujet d’Ibrahimovic, pour lequel il y aurait eu, sur le principe, des signaux positifs concernant un prêt.

Le Rekordmeister étudie toutefois aussi des scénarios alternatifs pour ce talent et n’exclut pas une vente définitive. Outre l’Union Berlin, le club de Serie A de l’Atalanta Bergame figure notamment parmi les prétendants à la signature d’Ibrahimovic.