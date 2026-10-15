L'avenir du Néerlandais Frenkie de Jong, la star du Barça, suscite de plus en plus d'interrogations au fil du temps.

Le journal Sport indique que De Jong, qui approche de la fin de la dernière étape de son programme de rééducation, se retrouve dans une situation complexe, la concurrence au milieu de terrain menaçant de réduire considérablement son rôle.

Par ailleurs, deux des clubs les plus intéressés par le recrutement de De Jong, Manchester United et Chelsea, ont renoncé à leurs démarches pour l'attirer.

Selon le site Team Talk, Manchester United et Chelsea ne considèrent plus, pour l'heure, le recrutement de Frenkie de Jong comme une priorité lors du prochain mercato hivernal.

Son historique de blessures sur la période récente, ainsi que les doutes quant à sa capacité à maintenir sa condition physique, ont poussé les deux clubs à revoir leurs plans, une situation qui limite les options à la disposition du joueur néerlandais s'il décidait finalement d'envisager un départ du Barça.

Sa situation sportive ne semble pas plus simple, car l'entraîneur Hansi Flick dispose d'un grand nombre d'options au milieu de terrain, un secteur où la concurrence est féroce. La présence de Pedri, Rodri, Gavi, Marc Bernal, Fermin Lopez et Dani Olmo, aux côtés d'autres joueurs, rend les chances de De Jong de retrouver sa place dans le onze de départ extrêmement minces.

De fait, le technicien allemand a déjà commencé à chercher des solutions alternatives pour tirer profit des qualités du joueur néerlandais. Lors des dernières séances d'entraînement, Flick a testé Frenkie au poste d'axe central, un poste qu'il a déjà occupé à des étapes antérieures de sa carrière et où sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière pourrait se révéler très utile.

Cette éventualité s'explique par l'embouteillage au milieu de terrain, mais aussi par la nécessité de trouver des solutions en défense, un secteur qui a lui aussi connu quelques difficultés au cours de la saison. Reste à savoir s'il s'agit d'une option ponctuelle, liée à un match ou à une circonstance particulière, ou d'un repositionnement durable du joueur.

De Jong est lié au Barça par un contrat courant jusqu'en juin 2029, et son objectif prioritaire demeure, pour l'instant, de retrouver l'intégralité de sa condition physique et de revenir à la compétition.

Mais le décor a considérablement changé : le joueur n'a plus la garantie d'obtenir le rôle de titulaire qui était le sien lors des saisons précédentes, et les chances de trouver une destination adéquate et attrayante en cas de départ semblent elles aussi s'être réduites.

Malgré tout cela, Frenkie a toujours souhaité poursuivre son aventure au Barça et n'a jusqu'ici montré aucun signe d'un changement de position. Son intention est au contraire de renverser la situation actuelle à son avantage, convaincu qu'il parviendra finalement à s'emparer d'une place dans le onze de départ.