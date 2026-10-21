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Coup dur : une rupture des ligaments croisés menace de ruiner la saison d'une star du PSG

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
K. Kvaratskhelia
France
Espagne
Géorgie

Les examens préliminaires ne sont pas rassurants

Malgré la victoire spectaculaire du Paris Saint-Germain face au Barça (4-2), hier mardi en Ligue des champions, le club français attend avec une vive inquiétude le diagnostic de la blessure de sa star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia a quitté la pelouse du Parc des Princes sur blessure après un choc violent avec Xavi Espart, le joueur du Barça, ce qui suscite de sérieuses craintes quant à une possible rupture des ligaments croisés, selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato ».

L'ailier parisien s'est aussitôt effondré au sol, blessé au genou, et les images ont provoqué une très vive inquiétude, le joueur géorgien, remplacé à la 59e minute, souffrant énormément et ne pouvant même pas poser le pied au sol.

Les premiers rapports n'étaient pas rassurants, Foot Mercato rapportant, d'après le journal L'Équipe, que les premiers examens réalisés après le match ont suscité de sérieuses craintes chez les proches du joueur, au point qu'ils redoutent désormais une rupture des ligaments croisés au genou.

Plusieurs proches de l'international géorgien ont exprimé leur inquiétude face à ce scénario mardi soir. Toutefois, aucun diagnostic définitif n'a été établi à ce jour, et la direction du Paris Saint-Germain préfère attendre les résultats d'examens complémentaires avant de publier le moindre communiqué.

Kvaratskhelia doit passer une IRM aujourd'hui mercredi afin de déterminer précisément la nature de sa blessure et la durée de son absence éventuelle.

Et en cas de confirmation d'une rupture des ligaments croisés, les conséquences seraient lourdes pour l'entraîneur Luis Enrique et son équipe, puisque cette blessure éloignerait Kvaratskhelia des terrains pour plusieurs mois, menaçant sérieusement sa participation au reste de la saison.


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