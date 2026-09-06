Manchester United a laissé filer deux points à la toute dernière seconde contre Everton (2-2). Benjamin Sesko semblait devenir le héros du match à la 88e minute, après que les Toffees étaient revenus à hauteur cinq minutes plus tôt. Mais au plus profond du temps additionnel, tout a finalement basculé pour l’équipe de Michael Carrick : Ainsley Maitland-Niles a signé un superbe but pour offrir un dénouement totalement fou.

Avec l’ancien joueur de l’Ajax Lisandro Martínez dans le onze de départ, Manchester United disputait son troisième match de championnat de la saison. Auparavant, les Red Devils s’étaient imposés 5-2 contre Ipswich Town, tandis qu’ils avaient perdu le match d’ouverture de la saison 2-0 face à Hull City. Noussair Mazraoui et Joshua Zirkzee ont commencé sur le banc, alors que Matthijs de Ligt ne figurait toujours pas dans le groupe.

Dès le début, l’équipe de Michael Carrick a beaucoup eu le ballon, sans pour autant se montrer vraiment dangereuse. Après vingt minutes, Marcus Rashford a débordé Merlin Röhl sur son côté avant d’adresser un centre en retrait à ras de terre depuis la ligne de fond. Matheus Cunha, arrivé seul, n’a toutefois pas cadré sa tentative. Pourtant, le 0-1 se profilait.

Peu avant la pause, Everton a eu l’énorme occasion d’ouvrir le score. Malgré la large possession de Manchester United, Röhl, seul au second plan, a pu adresser depuis le côté un centre dangereux vers l’attaquant Thierno Barry. Mais Barry a placé sa tête juste au-dessus du but à bout portant. Les visiteurs ont ensuite failli prendre l’avantage par l’intermédiaire de Bruno Fernandes, mais Jarrad Branthwaite s’est interposé à deux reprises.

Manchester United a parfaitement entamé la seconde période. Bryan Mbeumo s’est lancé dans un dribble, n’a rencontré aucune opposition et a pu frapper dans la surface, trompant ainsi Jordan Pickford : 0-1.

Everton s’est lancé à corps perdu à la recherche de l’égalisation. Avec quelques offensives timides, l’équipe à domicile a enclenché son temps fort. Dewsbury-Hall s’est procuré une énorme occasion de faire 1-1 après un bel exploit de Tyrique George, mais il a mal touché le ballon. Le match était alors totalement ouvert, car United cherchait lui aussi clairement à inscrire le but du break pour faire 0-2.

À la 83e minute, Everton est enfin revenu à hauteur. Après une attaque bien menée, le ballon est arrivé jusqu’à George via Hayden Hackney, et celui-ci a décoché une frappe puissante pour envoyer le ballon dans la lucarne du premier poteau : 1-1. Everton n’a toutefois pas savouré longtemps cette égalisation, puisque Manchester United a de nouveau frappé à la 88e minute. Luke Shaw a débordé Bruno Fernandes avant d’adresser ensuite un centre millimétré à Benjamin Sesko. L’attaquant a placé une tête croisée vers le poteau opposé. Pickford a encore réussi à toucher le ballon, mais n’a pas pu empêcher le 1-2.

L’équipe de David Moyes est repartie à la chasse à l’égalisation. À la toute dernière seconde, Everton a encore eu une occasion. Hackney a remis le ballon en retrait dans la surface, après quoi United a encore pu se dégager. Ainsley Maitland-Niles a récupéré le ballon repoussé avant de l’enrouler magnifiquement dans la lucarne gauche, ne laissant aucune chance au gardien Senne Lammens : 2-2. Immense joie au Hill Dickinson Stadium après cette égalisation tardive.



