La recherche d’un nouveau club pour Raheem Sterling s’avère compliquée. L’attaquant de 31 ans a, selon Foot Mercato, été proposé à deux clubs français, mais il s’est heurté à un refus dans les deux cas.

Après des années fructueuses à Liverpool, Manchester City, Chelsea et Arsenal, Sterling s’était également retrouvé sans club l’hiver dernier. Feyenoord y avait vu une belle opportunité et l’avait recruté à la mi-février.

Son passage s’est toutefois révélé extrêmement décevant. En huit matches officiels avec le club de Rotterdam, Sterling n’a fait guère mieux qu’une seule passe décisive.

Sans club à nouveau depuis le 1er juillet, l’ailier n’a toujours pas trouvé de nouvel employeur près de trois mois plus tard. Pas même en Ligue 1, malgré deux tentatives.

Sébastien Denis de Foot Mercato indique en effet ce lundi que Sterling a été proposé ces derniers jours à deux clubs du championnat de France. L’un de ces clubs est Le Havre AC, actuellement dix-huitième. L’identité du deuxième club n’est pas connue.

Les deux clubs ont toutefois décidé de ne pas donner suite avec Sterling, car ils disposent déjà de suffisamment d’options à son poste. « D’autres possibilités, plus exotiques, sont déjà sur la table », ajoute Denis.

Plus tôt ce mois-ci, Sterling avait encore fait parler de lui après avoir reconnu sa culpabilité pour conduite dangereuse et possession de protoxyde d’azote, avec l’intention d’en faire usage. Cela faisait suite à un accident sans tiers impliqué en Angleterre plus tôt cette année, lors duquel Sterling avait percuté la glissière de sécurité avec sa Lamborghini.

Après ses aveux de culpabilité, Sterling sait qu’il risque une lourde peine : pour conduite dangereuse, il encourt jusqu’à deux ans de prison. Le tribunal rendra sa décision plus tard.