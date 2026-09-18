Coup dur précoce pour Zidane : une absence surprise vient perturber le début de son aventure avec la France

Zinédine Zidane a subi un coup dur dès le début de sa mission à la tête de l'équipe de France. Mohamed Sanhaji, responsable de la sécurité et de la logistique au sein des Bleus, sera absent du premier rassemblement dirigé par le nouvel entraîneur, en raison de procédures judiciaires qui lui interdisent d'être présent au centre de Clairefontaine ou d'entrer en contact avec le staff technique et les joueurs.

Le journal L'Équipe a rapporté que Sanhaji, qui travaille avec l'équipe de France sur les aspects sécuritaires depuis 2004, est visé par des accusations de corruption, de trafic d'influence, de détournement de fonds publics et d'escroquerie, ce qui l'a conduit à être placé sous un contrôle judiciaire strict.

L'affaire remonte à un fait survenu après la Coupe du monde 2022, sur fond d'un don de Kylian Mbappé aux responsables de la sécurité de l'équipe de France, après que des enquêtes ultérieures ont révélé des irrégularités liées à ce don.

Sanhaji avait précédemment fait l'objet de procédures administratives dans le cadre de cette affaire, tandis que les enquêtes judiciaires actuelles ont fait apparaître de nouveaux développements.

La Fédération française avait maintenu Sanhaji au sein du nouveau staff choisi par Zidane, après que l'entraîneur français a insisté pour que son rôle au sein de l'équipe se poursuive, malgré la controverse qui a entouré son avenir au cours des derniers mois.

En vertu des nouvelles restrictions judiciaires, Sanhaji ne pourra pas participer au premier rassemblement de l'équipe de France ni communiquer avec les membres du staff technique et les joueurs, marquant l'absence d'une figure associée à l'équipe depuis plus de deux décennies.

De son côté, l'avocat de Sanhaji a affirmé que les mesures prises à son encontre étaient injustes et le visaient directement, annonçant faire appel des décisions judiciaires dans le but de lever les restrictions qui lui sont imposées.

Ainsi, Zidane aborde son premier stage avec l'équipe de France en l'absence de l'un de ses plus proches collaborateurs au sein de l'entourage de l'équipe, à un moment où l'entraîneur avait œuvré à la constitution de son staff technique et administratif en vue de débuter officiellement sa mission.