Le Bayern Munich a essuyé un coup dur lors de ses derniers préparatifs avant le début de la nouvelle saison, après que l'Autrichien Konrad Laimer, milieu de terrain du club, s'est blessé, ce qui l'a contraint à quitter le match amical face à Leipzig quelques minutes seulement après le coup d'envoi.

Selon le site « Bayern Inside », Laimer s'est blessé lors du match amical disputé ce samedi, après avoir ressenti des douleurs au niveau de la cuisse et du genou à la suite d'un duel pour le ballon, et il n'a pas pu poursuivre la rencontre malgré sa tentative de rester sur le terrain.

Le staff technique du Bayern Munich n'a pas mis longtemps à prendre la décision de remplacer le joueur, puisque Laimer a reçu des soins avant de quitter le terrain, touché par la blessure, et le Français Sacha Boey est entré à sa place, environ 10 minutes seulement après le début du match.

La blessure survient à un moment peu opportun pour Laimer, qui bénéficie de la confiance du staff technique du Bayern Munich, d'autant qu'il a récemment prolongé son contrat avec le club et qu'il faisait partie du onze de départ sur lequel l'équipe s'est appuyée lors de ses derniers matchs de préparation pour la nouvelle saison.

Les supporters du Bayern Munich attendent les résultats des examens médicaux que passera le joueur afin de déterminer la nature de la blessure, sa gravité et la durée possible de son absence, à un moment où l'équipe court contre la montre pour atteindre le plus haut niveau de préparation avant le début des compétitions de la nouvelle saison.