Coup dur pour Neymar à quelques semaines du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Maroc

À l’approche de la Coupe du monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, des interrogations subsistent sur l’état de forme de Neymar. Mercredi soir, l’attaquant de 34 ans a été préservé lors de la rencontre de Santos face à San Lorenzo (2-2) en Copa Sudamericana.

Le vétéran, retenu de manière surprenante par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour le Mondial, souffre d’une blessure au mollet. Son état suscite des interrogations alors que le Brésil entame la phase finale le 14 juin face au Maroc.

Le médecin de la Seleção, Rodrigo Zogaib, a tenté de rassurer les observateurs auprès de O Globo : « Neymar sera quasiment ou totalement rétabli à son arrivée en sélection. » Le groupe brésilien débutera sa préparation par une séance d’entraînement le 27 mai.

Il manquera vraisemblablement le déplacement à Grêmio dimanche, mais Zogaib estime qu’il pourrait être aligné mercredi prochain contre Deportivo Cuenca.

De retour à Santos depuis janvier 2025, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain reste sujet aux blessures, mais a tout de même marqué dix-sept buts en 38 matchs.

Non convoqué en sélection depuis octobre 2023, il avait quitté le Paris Saint-Germain pour Al-Hilal en août 2023 contre 90 millions d’euros, avant de s’effacer peu à peu de la scène internationale, principalement en raison de problèmes physiques à répétition. Ces dernières années, l’attaquant a notamment souffert d’une rupture des ligaments croisés, de problèmes aux ischio-jambiers et d’une lésion du ménisque.

Ancelotti espère surtout que l’attaquant sera à 100 % de ses moyens au coup d’envoi de la Coupe du monde. « Il lui reste encore quelques semaines pour prouver qu’il est remis. Son expérience dans ce genre de tournois et l’affection dont il jouit au sein du groupe peuvent contribuer à créer une ambiance optimale », a conclu le sélectionneur.