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Nouveau coup dur pour Milan avant ses prochaines échéances européennes et nationales : le milieu de terrain croate Luka Modric s'est blessé.

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Selon Sky Sport Italia, Modric souffre d'une fatigue musculaire au niveau du droit fémoral de la cuisse droite. Il ne fera donc pas partie de la délégation milanaise qui se rendra en Grèce pour affronter l'Olympiakos ce jeudi 26 novembre, en Ligue Europa.

Selon les premières estimations, la présence de l'international croate face à Cagliari, le lundi 30 novembre, lors de la 13e journée de Serie A, semble très incertaine. Le staff technique dirigé par le Portugais Ruben Amorim ne souhaite pas prendre de risque avant d'être sûr de son rétablissement complet, afin d'éviter une aggravation de la blessure et une absence plus longue.

Dans ce contexte, le match contre Parme, prévu le 6 décembre à San Siro, pourrait marquer le retour du Ballon d'Or 2018. Les prévisions laissent entrevoir son retour avant cette rencontre, si sa convalescence se déroule comme prévu.

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Sur le plan sportif, l'absence de Modric représente une perte importante pour Milan, compte tenu du rôle que joue l'ancien joueur du Real Madrid au milieu de terrain. À 41 ans, il continue d'afficher un niveau déterminant et s'est imposé comme l'un des éléments sur lesquels l'équipe s'appuie pour organiser le jeu et contrôler le rythme des matchs.

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D'après les statistiques de la Serie A pour la saison 2026-2027, Modric a disputé 12 matchs avec Milan, dont 9 comme titulaire, pour un total de 836 minutes de jeu. Il a délivré deux passes décisives, soit deux contributions offensives, sans avoir encore marqué le moindre but dans la compétition.

Les chiffres illustrent sa contribution à la construction du jeu : il affiche 92 % de passes réussies en Serie A, avec 713 passes réussies, 9 occasions créées et 57 ballons récupérés. Autant d'indicateurs qui reflètent l'ampleur de son rôle dans la liaison entre les lignes et la conservation du ballon.

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Toutes compétitions confondues cette saison, Modric a disputé 14 matchs sous le maillot de Milan, 12 en Serie A et deux en Ligue Europa, pour un total de 892 minutes, avec deux passes décisives et aucun but, selon les statistiques du site fbref.

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Modric avait joué 90 minutes lors de la récente victoire 5-1 contre Frosinone dimanche dernier, après avoir également disputé l'intégralité des rencontres face au Genoa et à l'Inter. Son absence attendue tombe donc à un moment où Milan a besoin de son expérience, d'autant que les rencontres nationales et européennes vont s'enchaîner dans les prochains jours.

Milan occupe actuellement la quatrième place du classement de la Serie A avec 27 points, à 3 longueurs de la Lazio, leader, grâce à 8 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. En 12 journées de championnat, l'équipe de Ruben Amorim a encaissé 14 buts et en a marqué 28.

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