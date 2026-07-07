Coup dur pour les Diables Rouges : une rupture du ligament croisé met fin à la Coupe du monde de leur star

Aston Villa a subi un coup dur : son milieu de terrain Amadou Onana sera absent plusieurs mois après s’être déchiré le ligament croisé antérieur lundi, lors de la victoire de la Belgique contre les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Selon le journal britannique « The Athletic », le milieu de terrain de 24 ans a dû quitter la pelouse dès la 21e minute de ce huitième de finale remporté par les Diables Rouges. Il a ensuite été aperçu marchant avec des béquilles et une attelle autour du genou droit.

L’attaquant belge Romelu Lukaku a d’ailleurs célébré son but en brandissant le maillot numéro 24 de son coéquipier, après avoir inscrit le quatrième but de son équipe dans le temps additionnel de la seconde période, lors d’un match remporté 4-1 par la Belgique.

Cette blessure compromet les ambitions d’Aston Villa, d’autant qu’Unai Emery projetait de bâtir son milieu de terrain autour du trio Onana-Kamara-Tielemans.

La direction d’Aston Villa, qui n’envisageait pas de recruter un milieu de terrain cet hiver, va devoir réévaluer sa stratégie.

En juin dernier, « The Athletic » indiquait que Boubacar Kamara, autre milieu de terrain d’Aston Villa, espérait être rétabli pour le début de la préparation estivale, après s’être blessé au genou en janvier.

Le milieu de terrain n’a plus joué depuis qu’il s’est déchiré le ligament croisé postérieur du genou gauche dès les premières minutes de la victoire d’Aston Villa contre Tottenham en FA Cup, le 10 janvier.

Recruté à Everton lors de l’été 2024, Onana a disputé 72 matchs sous le maillot d’Aston Villa, dont 38 toutes compétitions confondues la saison passée, marquée par le sacre en Ligue Europa et la qualification en Ligue des champions.

La Belgique, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire lundi face aux États-Unis, pays hôte, affrontera l’Espagne vendredi.