L'Anglais Eddie Nketiah est devenu un titulaire régulier avec Crystal Palace cette saison, après avoir vécu un cauchemar sur le plan des blessures.

Selon le journal Evening Standard, le Ghana tente de séduire Eddie Nketiah afin d'étudier la possibilité de changer d'allégeance internationale et de passer de la sélection anglaise à celle des Black Stars.

Le Ghana manifeste un vif intérêt pour Eddie Nketiah, ancien attaquant d'Arsenal, et a formulé une nouvelle offre dans le but de le convaincre de représenter la sélection ghanéenne.

Le joueur, âgé de 27 ans, étudie ses options et n'a pas encore pris de décision définitive.

Né dans le quartier de Lewisham, au sud de Londres, et issu de parents ghanéens, Nketiah a représenté l'Angleterre dans les catégories de jeunes et a inscrit le plus grand nombre de buts de tous les joueurs de l'histoire de la sélection anglaise des moins de 21 ans.

Eddie Nketiah a obtenu sa première et unique sélection à ce jour avec l'équipe première d'Angleterre, sous la direction du sélectionneur Gareth Southgate, en octobre 2023, lorsqu'il est entré en jeu à la 73e minute à la place d'Ollie Watkins lors d'un match amical qui s'est soldé par une victoire de l'Angleterre face à l'Australie sur le score de un but à zéro, au stade de Wembley.

Le règlement de la Fédération internationale de football stipule qu'un joueur n'a pas le droit de changer de sélection s'il a disputé plus de 3 matches officiels avec l'équipe première d'un même pays avant l'âge de 21 ans.

Cela signifie que Nketiah reste éligible pour représenter le Ghana, qui souhaite ajouter davantage de qualité et d'expérience éprouvée en Premier League anglaise à son effectif, lequel compte déjà l'ailier de Manchester City Antoine Semenyo et le milieu de terrain de Coventry, Kaleb Yeerinky.

Après une année difficile en raison des blessures, Nketiah a bien entamé la saison sous la direction du nouvel entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, et a été titulaire lors de 3 matches sur 5 journées.

Il a en effet été titulaire lors de la totalité des trois matches de son équipe en Premier League anglaise jusqu'à présent cette saison.

Dans le même temps, Crystal Palace a bien géré ce début de saison difficile et a assuré sa qualification pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, après une victoire confortable face à son hôte Middlesbrough sur le score de trois buts à zéro.