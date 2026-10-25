Coup dur pour le Real Madrid : Thibaut Courtois blessé à quelques heures du Clasico face à Barcelone

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Le Real Madrid a subi un coup dur avant son Clasico décisif face au FC Barcelone : son gardien Thibaut Courtois est forfait pour cause de maladie. Ce forfait de dernière minute oblige le club à faire appel à sa doublure, Andriy Lunin, pour ce match crucial de Liga au Camp Nou.

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Gros coup dur pour Madrid, privé de Courtois

Madrid sera privé de Courtois, son gardien de but incontournable, pour le Clasico très attendu face à Barcelone. Âgé de 34 ans, il a contracté la grippe et ne participera pas à cette rencontre cruciale de Liga.

Son absence représente un sérieux revers pour les visiteurs avant leur déplacement au Camp Nou. Le Real Madrid compte actuellement six points de retard sur Barcelone, leader du championnat. Cette rencontre de la 10e journée est donc à gagner impérativement pour rester dans la course au titre.

Le club confirme son forfait de dernière minute

La maladie frappe au pire moment pour l’équipe visiteuse. Madrid a confirmé l’absence inattendue de son gardien dans un communiqué officiel publié quelques heures seulement avant le coup d’envoi.

« Courtois est forfait de dernière minute pour le match de la 10e journée de Liga entre le Real Madrid et Barcelone ce soir, en raison d’une grippe », a indiqué le club dans un bref communiqué. « Illia Voloshyn a été appelé dans le groupe pour le remplacer. »

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Courtois affichait une excellente forme depuis la récente trêve internationale. Il a notamment joué un rôle majeur dans la nette victoire 4-1 de Madrid face au RB Leipzig en Ligue des champions en milieu de semaine.

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Lunin prêt à prendre la relève

En l’absence de Courtois, Lunin prendra sa place dans les buts. Le gardien de 27 ans s’est imposé comme une doublure fiable à Madrid ces dernières saisons. Il avait notamment répondu présent lors du parcours réussi du club jusqu’à la finale de la Ligue des champions en 2024. Il devra faire preuve de la même sérénité pour tenir en échec une équipe de Barcelone qui réalise un sans-faute.

À domicile, Barcelone aborde cette rencontre dans une forme spectaculaire en championnat. Le club a remporté tous ses matches de Liga depuis le début de la saison, ce qui met une immense pression sur la défense visiteuse.

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Madrid sous pression avant un Clasico crucial

Madrid se présente au Camp Nou sous haute pression. Le club a déjà subi deux défaites en Liga cette saison, face au Real Betis et à l’Atlético de Madrid. Réduire l’écart de six points sera d’autant plus difficile qu’un autre joueur majeur manque à l’attaque. L’attaquant Vinícius Junior reste indisponible pour les visiteurs, car il purge toujours une suspension de quatre matches dans les compétitions nationales.