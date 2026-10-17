Le Barça a reçu un coup dur malgré sa large victoire face au Real Betis (5-2), son défenseur Eric Garcia ayant été contraint de quitter la pelouse quelques minutes avant la fin de la rencontre, en raison de douleurs aux muscles de la cuisse. Cette blessure fait planer le doute sur sa participation au choc attendu contre le Paris Saint-Germain, mardi prochain, ainsi qu'au Clasico face au Real Madrid.

Dans les dernières minutes du match, Eric Garcia s'est effondré sur le terrain avant de se diriger vers le banc des remplaçants, où il est apparu en touchant sa jambe droite, signe de douleurs manifestes.

Malgré sa tentative de terminer la rencontre, le défenseur espagnol n'a pas été en mesure de poursuivre et a dû sortir avant le coup de sifflet final.

Cette blessure survient à un moment inopportun pour Barcelone, d'autant qu'Eric Garcia avait inscrit le quatrième but du club catalan lors de cette rencontre, son premier de la saison.

Pour l'heure, la gravité de la blessure n'est pas encore établie, mais les premiers indices ne sont guère rassurants quant à la disponibilité du joueur pour affronter le Paris Saint-Germain, le délai étant très court avant ce rendez-vous européen très attendu.

Des doutes pèsent également sur sa participation au match contre le Real Madrid, prévu dimanche prochain, ce qui place le staff technique du Barça dans l'expectative concernant son état physique.

Eric Garcia doit passer des examens médicaux à Barcelone demain dimanche afin de déterminer la nature de la blessure et son degré de gravité, en attendant la publication d'un communiqué officiel du club précisant son état et la durée éventuelle de son absence, si la blessure impose un éloignement des terrains.