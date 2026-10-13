La prestation de l'arbitre Díaz de Mera lors de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, remportée par la Maison Blanche sur le score d'un but à zéro, a déclenché une vague de protestations au sein du club et parmi ses supporters, en raison du nombre de cartons brandis à l'encontre des joueurs du Real Madrid et des membres de son staff technique, comparé au nombre de fautes commises par l'équipe durant la partie.

Le principal point de contestation réside dans le fait que le Real Madrid a reçu 5 cartons jaunes et un carton rouge, alors que ses joueurs n'ont commis que 8 fautes, tandis que Villarreal en a commis 13 et que ses joueurs n'ont écopé que de deux cartons jaunes.

Pour les contestataires, cet écart soulève des questions quant à la manière dont l'arbitre a géré la rencontre, mais les détails de son rapport révèlent un autre aspect de l'histoire.

Le carton rouge reçu par Vinicius Junior pour avoir tiré les cheveux de Saliba ne constitue pas un véritable sujet de désaccord au sein du Real Madrid, dans la mesure où la décision de l'arbitre est conforme aux règles du jeu, et les dirigeants du club n'estiment pas que cette expulsion résulte d'une erreur d'arbitrage.

Ainsi, la contestation porte essentiellement sur les cartons jaunes reçus par l'équipe, et non sur l'expulsion de la star brésilienne.

Mais le rapport de l'arbitre précise que seuls deux des cinq cartons jaunes reçus par les joueurs du Real Madrid l'ont été pour des fautes : ceux adressés à Jude Bellingham et Ibrahima Konaté.

Dans le cas du défenseur français, le Real Madrid a l'intention de faire appel de ce carton, après que les ralentis télévisés ont montré, selon la version du club, que son intervention sur Gerard Moreno ne méritait pas d'avertissement.

Quant aux trois autres cartons jaunes, ils n'ont pas été distribués pour des fautes commises par les joueurs, mais pour des motifs disciplinaires.

Antonio Rüdiger a ainsi reçu un carton pour contestation des décisions de l'arbitre, tandis que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ont été avertis pour perte de temps.

Les sanctions ne se sont pas limitées aux joueurs, puisque Díaz de Mera a également brandi des cartons jaunes à l'encontre de José Mourinho et de Chendo, le délégué de l'équipe, pour contestation là aussi, avant que les protestations ne s'intensifient et ne se terminent par l'expulsion de Nuno da Costa, l'adjoint de Mourinho, pour avoir contesté les décisions de l'arbitre.

Ainsi, les cartons qui ont provoqué la colère du Real Madrid ne sont pas tous liés à des fautes commises sur le terrain : sur les sept cartons jaunes reçus par les joueurs de l'équipe, les membres de son staff et de son encadrement administratif, 5 l'ont été pour contestation, tandis que les deux autres sanctionnaient des fautes commises par Bellingham et Konaté.

Quant au carton rouge reçu par Nuno da Costa, il a lui aussi été provoqué par une contestation, l'expulsion de Vinicius demeurant un cas à part dont le club ne remet pas en cause le bien-fondé.