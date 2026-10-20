Coup dur pour la Roma après le choc de Madrid

La Roma a été frappée par un coup dur après la confirmation de l'absence de sa star argentine Paulo Dybala pour plusieurs semaines, à la suite d'une blessure musculaire contractée lors du match face au Real Madrid en Ligue des champions, ce qui place le staff technique dirigé par Gian Piero Gasperini devant un nouveau défi dans la période à venir.

Selon le site « Calciomercato », les examens médicaux auxquels Dybala s'est soumis ont révélé une légère blessure musculaire, après qu'il eut ressenti une fatigue lors de la rencontre face au club madrilène, avant d'être remplacé à la mi-temps.

Gasperini a confirmé l'absence du joueur lors de la conférence de presse précédant le match européen contre le Slovan Bratislava, exprimant son espoir d'un rétablissement rapide, avant que les examens ne révèlent qu'il avait besoin de davantage de temps pour retrouver les terrains.

L'entraîneur de la Roma a déclaré : « J'espérais qu'il se rétablirait plus rapidement, mais les examens réalisés hier ont révélé une légère blessure, et il faudra quelques semaines avant qu'il ne soit disponible pour jouer. »

L'absence de Dybala représente une perte importante pour la Roma, d'autant plus qu'il était l'un des éléments essentiels de la formation de l'équipe depuis le début de la saison, ce qui impose à Gasperini de chercher les alternatives adéquates pour compenser l'absence de l'attaquant argentin au cours des prochaines semaines.