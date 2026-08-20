Le transfert de Tristan Gooijer à Lommel SK risque finalement de ne pas se faire, rapporte De Telegraaf jeudi après-midi. L’Ajax a entre-temps trouvé un accord avec le club belge pour le défenseur de 21 ans, mais Gooijer lui-même ne semble pas parvenir à s’entendre avec Lommel.

C’est ce qu’indique Mike Verweij jeudi au nom de De Telegraaf. « L’Ajax a un accord avec Lommel. Mais Gooijer et le club ne semblent pas parvenir à s’entendre. L’accord est sur le point de capoter », écrit le suiveur de l’Ajax sur X.

Un jour plus tôt, un départ de Gooijer d’Amsterdam ne semblait plus n’être qu’une question de temps. Les clubs étaient alors déjà bien avancés dans les négociations pour un transfert définitif, pour lequel Lommel paierait environ un demi-million d’euros.

Gooijer est encore sous contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2029 et gagne, selon De Telegraaf, quelques centaines de milliers d’euros par an. Avec un départ définitif du défenseur, le directeur technique Jordi Cruijff créerait de nouveau de la marge dans la masse salariale du club amstellodamois.

À Lommel, Gooijer pourrait devenir le coéquipier de Don-Angelo Konadu. Le club belge, qui fait partie du City Football Group, avait déjà recruté en prêt l’attaquant de vingt ans en provenance de l’Ajax, tandis que Gooijer devrait, lui, s’y engager définitivement.

L’Ajax est actuellement très occupé à se séparer de joueurs avant que le club puisse de nouveau s’activer sur le marché des transferts. Mika Godts est déjà parti pour 55 millions d’euros au Paris Saint-Germain, tandis que le NEC paie 2,5 millions d’euros, hors un maximum de 500 000 euros de bonus, pour Ahmetcan Kaplan.

Ko Itakura est désormais en route vers le Borussia Mönchengladbach, tandis que Josip Sutalo est proche d’un prêt à la Lazio. Owen Wijndal et Kasper Dolberg peuvent également encore partir. L’espace financier ainsi dégagé, l’Ajax veut l’utiliser pour un défenseur central droit, un milieu défensif et du renfort sur les deux ailes.