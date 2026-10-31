Coup dur pour Jesus avant la trêve internationale

La sélection du Portugal a reçu un coup dur après la décision de l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, de suspendre pour trois matchs Francisco Conceição, le joueur de la Juventus, à la suite de son expulsion lors de la rencontre face à la Norvège en Ligue des nations, qui s'est soldée par une victoire de la sélection portugaise sur le score de 2-1 au stade Do Dragão.

Le journal portugais « A Bola » a rapporté que la commission de discipline et d'éthique de l'UEFA a rendu sa décision de sanctionner Conceição, en raison de propos injurieux adressés à l'arbitre.

L'ailier portugais avait été expulsé à la 86e minute, après avoir reçu deux cartons jaunes consécutifs pour contestation, avant de se livrer à une altercation verbale avec le quatrième arbitre alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires, ce qui a nécessité l'intervention des membres du staff technique de la sélection.

En vertu de cette sanction, Conceição sera absent lors des deux derniers matchs du Portugal en phase de groupes, face au Danemark le 14 novembre à Braga, et au pays de Galles le 17 du même mois à Cardiff.

Prochains matchs POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Les effets de la suspension ne s'arrêteront pas là, puisque le joueur manquera également le match aller du quart de finale, prévu en mars prochain, d'autant que la sélection portugaise a déjà validé sa qualification pour ce tour.

En revanche, la Fédération portugaise de football conserve son droit de faire appel de la décision de suspension, dans une tentative d'alléger la sanction ou de l'annuler.