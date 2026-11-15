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Abdelmawgood Samir
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Coup dur pour Flick : une star du Barça quitte le match face à l'Angleterre sur blessure

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Le FC Barcelone a reçu des nouvelles inquiétantes durant la trêve internationale, après que son défenseur Pau Cubarsí a été contraint de quitter le match de l'équipe d'Espagne face à l'Angleterre à la mi-temps, à la suite d'un coup qui lui a provoqué des douleurs à la hanche, lors de la confrontation qui les a opposées dans le cadre de la Ligue des nations.

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La radio espagnole « Cadena SER » a rapporté que Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a préféré ne pas prendre de risque en maintenant Cubarsí sur le terrain en seconde période et a décidé de le remplacer par le défenseur Dean Huijsen, en attendant que le joueur du Barça passe des examens médicaux afin de déterminer la nature et l'ampleur de la blessure.

La sortie de Cubarsí est intervenue après qu'il a disputé l'intégralité de la première période, au cours de laquelle un penalty a été accordé en faveur de l'équipe d'Angleterre, que Harry Kane a su transformer en but de l'ouverture du score, le défenseur du Barça ayant provoqué la faute à l'intérieur de la surface de réparation.

De la Fuente n'a pas voulu prendre de risque avec le joueur, de crainte que ses douleurs ne s'aggravent et ne se transforment en une blessure plus sérieuse, d'autant que le match s'inscrit dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, tandis que le Barça attend de connaître son état dès son retour du rassemblement de la sélection espagnole.

Le staff médical du club catalan doit évaluer l'état de Cubarsí et procéder aux examens nécessaires, afin d'écarter une blessure significative, alors que l'équipe a besoin de tous ses éléments défensifs lors de la prochaine période.

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La crise des blessures pèse sur la défense du Barça

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Les inquiétudes concernant l'état de Cubarsí surviennent à un moment délicat pour le Barça, qui a souffert d'absences répétées dans son secteur défensif depuis le début de la saison, malgré le retour récent de certains de ses joueurs.

La rencontre face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano a été marquée par le retour d'Andreas Christensen et d'Eric García, tandis que le staff technique espère pouvoir compter sur Jules Koundé face à Villarreal, après qu'il s'est rapproché d'une pleine remise en forme physique.

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En revanche, Marc Casadó — pardon, Xavi Espart reste toujours éloigné des terrains, à la suite de sa blessure à la cheville droite lors du Clásico, et les prévisions laissent entendre qu'il ne reviendra pas avant la mi-décembre ou le début du mois de janvier prochain.

Cubarsí est l'un des défenseurs sur lesquels l'entraîneur Hansi Flick s'est le plus appuyé cette saison, après avoir disputé 1142 minutes, faisant de son absence potentielle une source d'inquiétude pour le staff technique, qui fait déjà face à un manque d'options disponibles dans le secteur défensif.

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Le Barça étudie ses options sur le marché des transferts

Le Barça n'exclut pas de se manifester lors du prochain mercato hivernal afin de renforcer son secteur défensif, mais toute démarche restera liée à l'évolution de l'état des blessés et aux options dont disposera le club en janvier.

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La capacité du Barça à conclure de nouvelles recrues semble limitée en raison de la réduction de la marge salariale disponible, le club pouvant avoir besoin d'apporter des garanties financières ou de voir partir l'un de ses latéraux avant de pouvoir recruter de nouveaux éléments.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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