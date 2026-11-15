Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone a reçu des nouvelles inquiétantes durant la trêve internationale, après que son défenseur Pau Cubarsí a été contraint de quitter le match de l'équipe d'Espagne face à l'Angleterre à la mi-temps, à la suite d'un coup qui lui a provoqué des douleurs à la hanche, lors de la confrontation qui les a opposées dans le cadre de la Ligue des nations.

Publicité

La radio espagnole « Cadena SER » a rapporté que Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a préféré ne pas prendre de risque en maintenant Cubarsí sur le terrain en seconde période et a décidé de le remplacer par le défenseur Dean Huijsen, en attendant que le joueur du Barça passe des examens médicaux afin de déterminer la nature et l'ampleur de la blessure.

La sortie de Cubarsí est intervenue après qu'il a disputé l'intégralité de la première période, au cours de laquelle un penalty a été accordé en faveur de l'équipe d'Angleterre, que Harry Kane a su transformer en but de l'ouverture du score, le défenseur du Barça ayant provoqué la faute à l'intérieur de la surface de réparation.

De la Fuente n'a pas voulu prendre de risque avec le joueur, de crainte que ses douleurs ne s'aggravent et ne se transforment en une blessure plus sérieuse, d'autant que le match s'inscrit dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, tandis que le Barça attend de connaître son état dès son retour du rassemblement de la sélection espagnole.

Le staff médical du club catalan doit évaluer l'état de Cubarsí et procéder aux examens nécessaires, afin d'écarter une blessure significative, alors que l'équipe a besoin de tous ses éléments défensifs lors de la prochaine période.

Publicité Publicité

La crise des blessures pèse sur la défense du Barça

Related Topics

Les inquiétudes concernant l'état de Cubarsí surviennent à un moment délicat pour le Barça, qui a souffert d'absences répétées dans son secteur défensif depuis le début de la saison, malgré le retour récent de certains de ses joueurs.

La rencontre face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano a été marquée par le retour d'Andreas Christensen et d'Eric García, tandis que le staff technique espère pouvoir compter sur Jules Koundé face à Villarreal, après qu'il s'est rapproché d'une pleine remise en forme physique.

Publicité

En revanche, Marc Casadó — pardon, Xavi Espart reste toujours éloigné des terrains, à la suite de sa blessure à la cheville droite lors du Clásico, et les prévisions laissent entendre qu'il ne reviendra pas avant la mi-décembre ou le début du mois de janvier prochain.

Cubarsí est l'un des défenseurs sur lesquels l'entraîneur Hansi Flick s'est le plus appuyé cette saison, après avoir disputé 1142 minutes, faisant de son absence potentielle une source d'inquiétude pour le staff technique, qui fait déjà face à un manque d'options disponibles dans le secteur défensif.

Publicité

Le Barça étudie ses options sur le marché des transferts

Le Barça n'exclut pas de se manifester lors du prochain mercato hivernal afin de renforcer son secteur défensif, mais toute démarche restera liée à l'évolution de l'état des blessés et aux options dont disposera le club en janvier.

Publicité

La capacité du Barça à conclure de nouvelles recrues semble limitée en raison de la réduction de la marge salariale disponible, le club pouvant avoir besoin d'apporter des garanties financières ou de voir partir l'un de ses latéraux avant de pouvoir recruter de nouveaux éléments.