Le Marocain Youssef Laâmri, joueur de l'équipe première de football d'Al Ahly, a subi une entorse au genou lors du match amical de son équipe face au club espagnol de Badalona, ce mercredi, sur le stade municipal « Bosc de Tosca » en Espagne, dans le cadre de la préparation du Géant Rouge pour la nouvelle saison.

Selon ce qu'a annoncé Al Ahly via ses comptes officiels, le joueur a été transporté à l'hôpital pour y passer des examens médicaux et une radiographie, afin de s'assurer de son état et de déterminer la gravité de la blessure, avant de prendre une décision quant à la durée de son absence des entraînements et des matchs.

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Les résultats des examens médicaux devraient révéler la nature de la blessure avec plus de précision, et indiquer si elle nécessitera une longue période de soins et de rééducation avant un retour à la compétition.

Le Géant Rouge se prépare à redresser la barre la saison prochaine, après les multiples échecs de la saison dernière, tant sur le plan continental que national, l'équipe n'ayant réussi à remporter aucun grand titre.

Al Ahly avait annoncé la signature de Laâmri pour une durée de trois saisons et demie, en provenance du Raja de Casablanca, en janvier dernier.