L'équipe de France a subi un coup dur au début de son aventure sous la direction de Zinédine Zidane, après que Kylian Mbappé a quitté le terrain sur blessure lors du match face à la Turquie en Ligue des nations, pour la première rencontre des Bleus dirigés par leur nouveau sélectionneur.

Mbappé, la star du Real Madrid et capitaine de la sélection, est tombé alors qu'il célébrait son premier but sous l'ère Zidane, avant de tenter de poursuivre le jeu malgré la douleur, sans toutefois parvenir à terminer la rencontre.

Les images ont montré la souffrance de Mbappé, qui s'est tenu le genou avant de porter la main à sa tête, tandis qu'il apparaissait clairement dans l'incapacité de continuer, quittant le terrain en grimaçant de douleur pour se diriger directement vers les vestiaires.

Zidane a fait entrer Désiré Doué à la place de Mbappé, qui doit passer des examens médicaux dans les prochaines heures afin de déterminer la nature de la blessure et la durée probable de son absence.

La blessure de Mbappé survient à un moment difficile pour l'équipe de France et pour Zidane, alors que l'attaquant du Real Madrid avait ouvert son aventure sous la direction du nouveau sélectionneur par un but, avant que les instants de célébration ne se transforment en source d'inquiétude quant à l'état du capitaine des Bleus.