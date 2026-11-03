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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Traduit par

Coup dur : Liverpool perd un milieu de terrain clé avant le choc contre Fenerbahçe

R. Gravenberch
Liverpool
Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Ligue des Champions
Pays-Bas
Turquie
Angleterre

Une absence douloureuse

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À quelques heures de son déplacement périlleux en Turquie, Liverpool a reçu un coup dur qui a bouleversé les plans de son staff technique.

Alors que les Reds se préparent à passer un test difficile face à Fenerbahçe en Ligue des champions, l'annonce officielle est venue confirmer l'absence de l'un des piliers les plus importants de l'entrejeu lors de la rencontre à venir.

Liverpool se prépare à affronter son hôte turc, Fenerbahçe, demain mercredi, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions pour la saison en cours 2026-2027.

Le club anglais se présente comme un hôte encombrant sur la pelouse de Fenerbahçe lors d'un match décisif, cherchant à consolider sa position au classement de la compétition continentale.

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04 nov. 2026

LIV

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Dans un coup dur porté aux espoirs de l'entraîneur Andoni Iraola, Liverpool a annoncé officiellement l'absence du Néerlandais Ryan Gravenberch, milieu de terrain de l'équipe, de la liste du match en raison d'une blessure soudaine au talon, qui l'éloignera de cette rencontre décisive.

À la suite de cette absence, le club a dévoilé la liste des joueurs se déplaçant en Turquie, qui a vu figurer quelques nouveaux noms et quelques surprises, et qui se présente comme suit :

Gardiens de but : Alisson Becker, Mamardashvili, Woodman.

Défense : Joe Gomez, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Ronald Araujo, Tsimikas.

Milieu : Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Chambers, McConnell.

Attaque : Gomes, Alexander Isak, Cody Gakpo, Victor Munoz, Bradley Barcola, Ngumoha.

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