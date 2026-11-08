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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Coup dur : le Bayern Munich dévoile la nature de la blessure de Neuer

M. Neuer
Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
Bundesliga
Allemagne

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Le Bayern Munich a annoncé, ce dimanche, la nature de la blessure dont a été victime le gardien chevronné Manuel Neuer.

Le Bayern Munich a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « L'équipe sera privée des services de Manuel Neuer dans les prochaines semaines après qu'il a subi une déchirure partielle du tendon du pied droit lors de la victoire à l'extérieur sur le score de 2-1 face à Mayence samedi, comme l'a confirmé l'examen réalisé par le staff médical du club du Bayern Munich. »

Neuer avait quitté la pelouse du match face à Mayence peu avant la fin de la première mi-temps, après avoir subi la blessure qui l'a contraint à ne pas terminer la rencontre.

Le Bayern Munich occupe la première place du classement de la Bundesliga avec 21 points, après les 9 premières journées.

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