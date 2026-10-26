Coup dur : la durée d'absence d'Espart choque le Barça

Le Barça a encaissé un nouveau coup dur avant de poursuivre son parcours en Liga, après la confirmation de l'absence de son joueur Txavi Esparт pour une durée proche de sept semaines, en raison d'une blessure à la cheville droite lors du duel face au Real Madrid dans le Clasico, qui s'est soldé par une victoire des Merengues sur le score de 2-1.

Le club catalan a précisé, dans un communiqué officiel, que les examens ont confirmé une blessure d'Esparт à l'articulation reliant les os de la cheville, à la suite d'un choc avec l'un des joueurs de l'équipe adverse durant le Clasico.

Le joueur devrait manquer les terrains pendant une durée proche de 7 semaines, un coup dur pour le Barça qui sera privé de ses services au cours de la période à venir, jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure et achève son programme de soins et de rééducation avant de reprendre les entraînements et de participer aux matchs.

Esparт avait été contraint de quitter la pelouse du stade Spotify Camp Nou après seulement 29 minutes de jeu, à la suite d'une intervention appuyée d'Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid, dans la zone où il souffrait déjà d'une légère gêne à la cheville droite avant la rencontre.

Cette blessure aggrave les soucis de Hansi Flick au poste d'arrière droit, d'autant plus avec l'absence prolongée d'Eric García, qui ne reviendra pas avant la trêve internationale, à laquelle s'ajoute la gêne au niveau de la cheville gauche dont souffre Jules Koundé, qui l'a écarté des deux matchs face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Flick a été contraint de faire appel à Alejandro Baldé lors des deux dernières rencontres, compte tenu des options limitées à sa disposition, tandis que l'entraîneur n'a pas encore donné sa chance au joueur Guillem Víctor de l'équipe réserve pour occuper ce poste.

Le Barça se prépare à affronter Alavés, samedi prochain, à domicile, avant de passer un test difficile face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, puis d'affronter Aston Villa dans le cadre de la Ligue des champions.

L'équipe espère surmonter rapidement sa crise de blessures, afin de préserver ses chances dans la compétition au cours de la prochaine phase.