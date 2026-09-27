Coup dur : la blessure de Nawaf Al-Aqidi frappe Al-Nassr et la sélection saoudienne

La blessure de Nawaf Al-Aqidi n'était pas un simple détail anodin en ouverture du parcours de la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe 27, après que les examens médicaux complémentaires ont révélé la présence d'une légère déchirure au niveau de l'articulation du coude et de la main, plaçant le gardien devant une nouvelle période de soins et de rééducation, et ouvrant dans le même temps une série d'interrogations sur les choix d'Al-Nassr et de la sélection lors de la prochaine phase.

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Les examens réalisés dimanche, après la diminution de l'enflure dans la zone de la blessure, ont fourni des détails plus précis sur l'état d'Al-Aqidi, après que les premiers examens avaient confirmé une blessure au coude droit, une blessure qui l'a contraint à quitter le camp de la sélection saoudienne à Djeddah vendredi.

Selon les informations rapportées par « Al-Riyadiah », la blessure nécessite environ cinq semaines de soins et de rééducation.

La blessure remonte à la 78e minute de la rencontre face au Koweït, lorsqu'Al-Aqidi a tenté de dégager un centre à la suite d'un coup franc, avant de se blesser et de quitter le terrain. Bien que la scène n'ait pas laissé présager au départ une longue absence, les examens ultérieurs ont révélé une légère déchirure, transformant la blessure d'une simple sortie forcée en cours de match en une période d'absence pesant sur les calculs des staffs technique et médical.

L'impact de l'absence d'Al-Aqidi ne se limite pas à la durée des soins, car les regards se tournent désormais vers la prochaine étape de son programme de rééducation, avec une orientation vers un envoi à l'étranger pour poursuivre les soins et la rééducation.

Le pays et le médecin qui prendront en charge cette mission seront déterminés après coordination et accord entre les staffs médicaux d'Al-Nassr et de la sélection saoudienne, une démarche qui reflète l'importance de parvenir au programme le plus adapté au retour du gardien.

L'absence d'Al-Aqidi survient à un moment où Al-Nassr et la sélection saoudienne ont besoin du plus haut degré de stabilité au poste de gardien de but, d'autant que le gardien est devenu partie intégrante des calculs des deux équipes, ce qui fait des cinq prochaines semaines une phase importante pour déterminer la forme des choix disponibles et la capacité des alternatives à gérer cette absence sans que la situation ne se transforme en une crise plus grande.

Entre une blessure qui a commencé par une tentative de dégager un ballon et s'est terminée par une déchirure nécessitant des semaines de rééducation, Nawaf Al-Aqidi entre désormais dans une phase différente, dont le maître mot est de retrouver la pleine condition plutôt que d'accélérer le retour. La décision médicale dans les prochains jours, ainsi que le choix du lieu de rééducation et du médecin superviseur du programme, constitueront une partie essentielle du chemin du gardien vers son retour, tandis qu'Al-Nassr et la sélection saoudienne espèrent voir cette aventure s'achever avec le moins d'impact possible sur leurs calculs.