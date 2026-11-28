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L'absence de l'une des stars de l'Atlético de Madrid est confirmée pour le choc très attendu face à Barcelone, mercredi prochain, lors du match avancé de la 23e journée de Liga, au Spotify Camp Nou.

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Selon le quotidien Sport, Marc Pubill manquera le match contre Barcelone pour cause de suspension, après avoir reçu son cinquième carton jaune lors de la rencontre face à Elche, samedi soir.

Marc Pubill était titulaire en défense centrale aux côtés de David Hancko lors du match de l'Atlético de Madrid contre Elche.

Alors que son équipe menait de deux buts, Pubill a écopé d'un carton jaune à la 43e minute, son cinquième dans la compétition. Il sera donc suspendu pour un match, à l'occasion du difficile déplacement au Spotify Camp Nou pour y affronter Barcelone.

Mais ce carton jaune n'a pas été le seul problème de Pubill. La soirée du joueur avait déjà mal commencé au stade Martínez Valero, lorsqu'il a offert un cadeau à Martim Neto à la 27e minute. Ce dernier a réduit l'écart à 1-2, relançant Elche dans la partie et mettant fin à une série de 341 minutes sans but encaissé à l'extérieur pour l'Atlético de Madrid.

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Pour retrouver le dernier but encaissé par le club madrilène loin du Metropolitano, il faut remonter au mois d'octobre, lorsque Lucas Boyé avait réussi à tromper le gardien Jan Oblak.

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Ces deux actions ont marqué la prestation de Pubill, mais le carton jaune, en particulier, aura des conséquences qui dépassent le cadre du match contre Elche. L'entraîneur Diego Simeone sera en effet privé d'un élément essentiel de son effectif lors du déplacement à Barcelone, dans une rencontre capitale pour la course au titre. Un joueur qui lui permet de maintenir le niveau de toutes les lignes de l'équipe lorsque celle-ci est frappée par des absences importantes.

En l'absence de Cristian Romero, Marc Pubill devient un élément incontournable en défense centrale aux côtés de Hancko.

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Simeone sait parfaitement que, lorsque Romero est absent, Pubill doit évoluer dans l'axe de la défense, une responsabilité qu'il a de nouveau assumée au Martínez Valero.

Mais l'importance de Pubill ne tient pas seulement aux absences de certains joueurs. Lorsque Romero était disponible, Pubill a également conservé sa place dans le onze de départ, même si c'était en changeant de poste pour passer arrière droit.

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Dans ce scénario, Pubill offre à Simeone la possibilité d'aligner Marcos Llorente au milieu de terrain. Le technicien argentin peut ainsi profiter du joueur madrilène dans l'entrejeu et y ajouter de la puissance physique et de la mobilité, sans se priver d'un joueur aux énormes qualités physiques au poste de latéral.

C'est pourquoi ce cinquième carton jaune ne laisse pas seulement un vide en défense : il pourrait aussi peser sur la composition du milieu de terrain de l'Atlético de Madrid face à Barcelone.

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Marc Pubill était sous la menace d'une suspension depuis la précédente confrontation face au club catalan. Le 8 novembre dernier, il avait reçu son quatrième carton jaune pour une faute sur Pedri à la 88e minute, lors du match remporté 2-1 par Barcelone au Metropolitano.

Alors que l'Atlético de Madrid menait 3-2 grâce à un but de Bouba Sangaré, Simeone n'a pas voulu prendre de risque et a décidé de remplacer l'autre joueur de son équipe menacé de suspension, Álex Baena, à la 56e minute, Jonathan David entrant à sa place.