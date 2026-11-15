Partager Suivez GOAL sur Google

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a reçu une mauvaise nouvelle, après que son joueur Bernardo Silva a été contraint de quitter le rassemblement de la sélection du Portugal, à la suite d'une évaluation médicale, et manquera donc la rencontre face au pays de Galles.

Publicité

Le journal Sport a rapporté que la Fédération portugaise a publié un communiqué dans lequel elle a confirmé la dispense de Bernardo Silva du rassemblement actuel, après la décision du département de la santé et de la performance, estimant qu'il n'était pas apte à participer.

Cette nouvelle intervient à la suite de la lourde défaite subie par la sélection du Portugal face au Danemark sur le score de (1-4), lors de la rencontre disputée hier samedi dans la ville de Braga.

Bernardo Silva a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, avant d'entrer en jeu à la 79e minute à la place de Bruno Fernandes. Malgré le peu de minutes qu'il a disputées, le capitaine de la sélection portugaise a été l'auteur de l'unique but de son équipe, inscrit dans le temps additionnel.

Après le coup de sifflet final, Bernardo Silva est resté sur la pelouse et a effectué quelques exercices en solitaire, dans une tentative apparente de vérifier son état physique. Quelques heures plus tard, l'évaluation médicale a confirmé son incapacité à poursuivre sa participation au rassemblement.

Publicité Publicité

Bernardo Silva va retourner au Real Madrid, où il attendra de connaître la gravité de la blessure dont il souffre.

Related Topics

L'absence de Bernardo Silva représente un nouveau coup dur pour l'entraîneur José Mourinho, qui avait trouvé en le joueur portugais un élément essentiel du milieu de terrain du Real Madrid.

L'ancien joueur de Manchester City avait réussi à s'assurer une place dans le onze de départ, après le succès du plan adopté par l'entraîneur lors du Clasico face au Barça, qui s'était achevé sur une victoire du Real Madrid sur le score de (2-1).

Publicité

La présence de Bernardo Silva aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, au cœur d'un double pivot, a permis au club merengue de réduire le danger du Barça dans la profondeur, de fermer les espaces entre les lignes et d'accroître l'intensité du pressing, ce qui a compliqué la tâche des joueurs de l'entraîneur Hansi Flick dans la circulation du ballon.

Le plan a porté ses fruits avec les résultats escomptés, et Mourinho a décidé de continuer à s'appuyer dessus. Bernardo Silva a été titularisé lors des trois matchs suivant le Clasico, qui se sont tous soldés par une victoire du club merengue.

Publicité

Le Real Madrid a ainsi réalisé un sans-faute en matière de victoires, abordant la trêve internationale sur une série de 8 succès consécutifs en Liga et en Ligue des champions.

En réalité, Bernardo Silva n'est pas le seul élément du milieu de terrain du Real Madrid à avoir suscité l'inquiétude durant la trêve internationale actuelle, puisque Aurélien Tchouaméni a lui aussi été victime d'un problème physique, qui l'a contraint à quitter le rassemblement de l'équipe de France après avoir été incapable de terminer les entraînements mardi dernier, en raison de douleurs ressenties à l'adducteur droit, la même zone qui lui avait déjà causé des problèmes lors de la Coupe du monde disputée l'été dernier.

Publicité

Ainsi, Mourinho constate que les deux éléments qui avaient apporté équilibre et solidité à son milieu de terrain sont revenus des rassemblements de leurs sélections respectives en souffrant de problèmes physiques.

Sport a conclu : « C'est un double coup dur pour l'entraîneur portugais, qui avait trouvé dans le duo Bernardo Silva-Tchouaméni l'un des secrets du bon niveau affiché par le Real Madrid ces derniers temps, mais il attend désormais l'évolution de l'état physique des deux joueurs, avant la reprise des compétitions. »