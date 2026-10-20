Coup dur inattendu pour le Bayern Munich avant d'affronter Arsenal

Le Bayern Munich a encaissé un coup avant son match tant attendu face à Arsenal en Ligue des champions, après l'absence de son entraîneur belge Vincent Kompany aux entraînements et à la conférence de presse d'avant-match, en raison d'une infection virale, avec l'espoir de le voir revenir à temps pour diriger l'équipe lors de la rencontre prévue mercredi.

Le club allemand a annoncé, dans un communiqué officiel mardi, qu'il avait été conseillé à Kompany de se reposer en raison de l'infection virale, ce qui le privera d'assister à la séance d'entraînement et à la conférence de presse d'avant-match, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

L'entraîneur belge avait suivi la large victoire du Bayern contre Leipzig sur le score de 6-1, samedi dernier, en championnat d'Allemagne, depuis le banc de touche, après avoir également souffert de problèmes à la cuisse, tandis que son adjoint Aaron Danks avait dirigé les joueurs durant le match.

Danks a pris en charge les entraînements de l'équipe et assistera également à la conférence de presse à la place de Kompany, une mission qu'il avait déjà remplie la saison dernière, lorsque l'entraîneur belge avait été absent en raison d'une suspension lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

L'absence d'Olise

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Dans le même contexte, le Bayern Munich devra se passer des services de son ailier français Michael Olise face à Arsenal, ce qui impose au reste des joueurs de compenser son absence lors de l'une des rencontres phares de la journée européenne.

L'attaquant anglais Harry Kane a appelé ses coéquipiers à saisir l'occasion et à prendre leurs responsabilités, soulignant que l'absence d'un joueur essentiel affecte l'équipe, mais qu'elle offre à d'autres éléments la chance de prouver leurs capacités.

Kane a déclaré : « Lorsqu'un des joueurs essentiels est absent, vous ressentez forcément la différence, mais dans de tels moments, d'autres joueurs doivent prendre leurs responsabilités et saisir l'occasion. D'autres peuvent participer, et nous espérons qu'ils rempliront leur mission de la meilleure des manières. »

La rencontre revêt une importance particulière pour les deux équipes, chacune cherchant à renforcer sa position dans la phase de ligue, tandis que le Bayern s'appuie sur un bilan historique qui lui confère un avantage moral, la dernière victoire d'Arsenal à Munich remontant à 2013.